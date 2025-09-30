TeNYテレビ新潟

新潟県では、１０月１日昼前から夜遅くにかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。

また、１０月１日朝から夜遅くにかけて落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょうにも注意が必要です。

新潟地方気象台によりますと、１０月１日は寒気を伴った上空の気圧の谷や、湿った空気の影響を受けるため、県内は大気の状態が非常に不安定となる見込みで、雷を伴った激しい雨が降り、大雨となる所がある見込みです。

予想より雨雲が発達した場合や、停滞した場合は、警報級の大雨となる可能性があり、これまでの雨により地盤の緩んだ所もあるため、少ない雨量でも土砂災害の危険度が高まる可能性があります。

◆雨の予想
１０月１日に予想される１時間降水量は多い所で、
下越　３０ミリ
中越　３０ミリ
上越　３０ミリ
佐渡　３０ミリ

１０月１日午後６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、
下越　８０ミリ
中越　８０ミリ
上越　８０ミリ
佐渡　８０ミリ

