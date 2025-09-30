【気象情報】10月1日は大雨に注意 警報級大雨のおそれも 24時間降水量は最大80ミリ予想《新潟》
新潟県では、１０月１日昼前から夜遅くにかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。
また、１０月１日朝から夜遅くにかけて落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょうにも注意が必要です。
新潟地方気象台によりますと、１０月１日は寒気を伴った上空の気圧の谷や、湿った空気の影響を受けるため、県内は大気の状態が非常に不安定となる見込みで、雷を伴った激しい雨が降り、大雨となる所がある見込みです。
◆雨の予想
１０月１日に予想される１時間降水量は多い所で、
下越 ３０ミリ
中越 ３０ミリ
上越 ３０ミリ
佐渡 ３０ミリ
１０月１日午後６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、
下越 ８０ミリ
中越 ８０ミリ
上越 ８０ミリ
佐渡 ８０ミリ
