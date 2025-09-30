新潟県では、１０月１日昼前から夜遅くにかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。



また、１０月１日朝から夜遅くにかけて落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょうにも注意が必要です。



新潟地方気象台によりますと、１０月１日は寒気を伴った上空の気圧の谷や、湿った空気の影響を受けるため、県内は大気の状態が非常に不安定となる見込みで、雷を伴った激しい雨が降り、大雨となる所がある見込みです。





予想より雨雲が発達した場合や、停滞した場合は、警報級の大雨となる可能性があり、これまでの雨により地盤の緩んだ所もあるため、少ない雨量でも土砂災害の危険度が高まる可能性があります。◆雨の予想１０月１日に予想される１時間降水量は多い所で、下越 ３０ミリ中越 ３０ミリ上越 ３０ミリ佐渡 ３０ミリ１０月１日午後６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、下越 ８０ミリ中越 ８０ミリ上越 ８０ミリ佐渡 ８０ミリ新潟県では、１０月１日昼前から夜遅くにかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、１０月１日朝から夜遅くにかけて落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。ひょうの降るおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。