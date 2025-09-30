CUTIE STREETが、新曲「多元幸福論」を配信リリース。あわせて、『CUTIE STREET 1st ANNIVERSARY JAPAN TOUR 2025「CAN’T STOP CUTIE」』東京ガーデンシアター公演での同楽曲のライブ映像が公開された。

（関連：【映像あり】CUTIE STREET、新曲「多元幸福論」東京ガーデンシアター公演でのライブ映像）

同楽曲は、CUTIE STREET初のバラード曲。“もしも別の人生だったら…？”という物語を描きながら、今ここにある幸せを大切に想う気持ちを歌っている。ライブでは川本笑瑠の「きゅーすと（CUTIE STREET）という道を選んだ私たちが、きゅーすとに在る幸せを大切に届けます」という言葉から楽曲を披露しており、ライブ映像ではメンバーの想いが込もったパフォーマンスを楽しむことができる。

8月から約1カ月間で11都市を周った同ツアーは、神奈川県 ぴあアリーナMMでの2日間の公演を残すのみ。なお同公演は、グループ史上最大規模のステージとなる。

（文＝リアルサウンド編集部）