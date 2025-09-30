異次元の「55-62」を生んだ大谷翔平は何が凄いのか？ 元同僚の米解説が称えた“規格外の目標達成能力”「自分が望むどんな選手にもなれる」

規格外の活躍を披露し続けた大谷(C)Getty Images

不安の中で再始動した投打二刀流は、観る者を驚嘆させた。

現地時間9月28日にメジャーリーグはレギュラーシーズンの全日程が終了。今年6月に投手として実戦復帰を果たした大谷翔平（ドジャース）は、打者としてリーグ“7冠”を達成。メスを入れた右肘のコンディションに懸念もあった投手としては14先発のスモールサンプルながら、防御率2.87、奪三振率11.87とエース級の数字を残した。

【動画】異能の55号！ 二刀流を復活させた大谷翔平の圧巻バックスクリーン弾を見よ

前人未到の「55-62（55本塁打、62奪三振）」を叩き出し、目に見える形で開幕前の不安を吹き飛ばした大谷。もはや「できないことは何もない」とすら思えてくる異次元のパフォーマンスは、MLBの酸いも甘いも知るOB解説者たちも舌を巻く。

MLB公式ネット局『MLB Network』でコメンタリーを務める元ヤンキースのクリス・ヤング氏は、「今年も彼がMVPを手にすることは純然たる事実だろう」と強調。大谷の才覚が球界随一であると訴えた上で、「オオタニに関して私が何よりも感動させられるのは、彼が自分の望むどんな選手にもなれるということだ」と指摘した。