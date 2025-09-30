異次元の「55-62」を生んだ大谷翔平は何が凄いのか？ 元同僚の米解説が称えた“規格外の目標達成能力”「自分が望むどんな選手にもなれる」
規格外の活躍を披露し続けた大谷(C)Getty Images
不安の中で再始動した投打二刀流は、観る者を驚嘆させた。
現地時間9月28日にメジャーリーグはレギュラーシーズンの全日程が終了。今年6月に投手として実戦復帰を果たした大谷翔平（ドジャース）は、打者としてリーグ“7冠”を達成。メスを入れた右肘のコンディションに懸念もあった投手としては14先発のスモールサンプルながら、防御率2.87、奪三振率11.87とエース級の数字を残した。
【動画】異能の55号！ 二刀流を復活させた大谷翔平の圧巻バックスクリーン弾を見よ
前人未到の「55-62（55本塁打、62奪三振）」を叩き出し、目に見える形で開幕前の不安を吹き飛ばした大谷。もはや「できないことは何もない」とすら思えてくる異次元のパフォーマンスは、MLBの酸いも甘いも知るOB解説者たちも舌を巻く。
MLB公式ネット局『MLB Network』でコメンタリーを務める元ヤンキースのクリス・ヤング氏は、「今年も彼がMVPを手にすることは純然たる事実だろう」と強調。大谷の才覚が球界随一であると訴えた上で、「オオタニに関して私が何よりも感動させられるのは、彼が自分の望むどんな選手にもなれるということだ」と指摘した。
「まるで開幕前に自問しているように見えるんだ。『さぁ今年はどんな自分になろうか』って。それで昨年は『投球ができないから50盗塁を目指そう』として走りまくった。そして今年は『投球を求められるから盗塁は少し抑えよう』って感じだった。それでマウンドで誰よりも支配的だった。こういう目標を達成する能力は本当に魅力的だ。簡単に比較はできないが、こういうことができる選手は、アーロン・ジャッジ以外にいない」
現役時代の晩年にエンゼルスで大谷と同僚だったヤング氏。以前から「オオタニは見ていて本当に楽しい。彼に対して『今の活躍を続けられない』とか言う人たちがいまだにいるが、全くもってうんざりする」と二刀流スターの才覚を惚れ込んでいたレジェンドは、あらためて球界を席巻した偉才ぶりに脱帽するしかない様子だった。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]