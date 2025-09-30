「PSでの活躍次第で将来が決まる」佐々木朗希は“重要な局面”を担えるか 崖っぷちの「25億円男」も挽回のチャンス
ポストシーズンでの活躍次第で佐々木朗希の将来が決まるか(C)Getty Images
ドジャースのポストシーズンがいよいよスタートする。現地時間9月30日からレッズとのワイルドカードシリーズを戦うことになるが、今回のポストシーズンでの活躍次第で将来が決まるドジャースの選手のひとりとして佐々木朗希の名が挙げられている。
ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は、佐々木について「ポストシーズンでの重要な局面（ハイレバレッジ・イニング）を担えるかを見るため、リリーフとしての適性が試されている。ポストシーズンで活躍することで、ドジャースのブルペンや先発ローテーションの計画における役割と方向性が確固たるものになるだろう」と指摘した。
記事では、「もし彼が10月にドジャースのブルペンの苦境を立て直す助けになれれば、それだけで、期待外れだったルーキーシーズンという評価を大きく覆すことになるだろう」と言及した。
今季は10試合で1勝1敗、防御率4.46の成績。5月に右肩のインピンジメント症候群によって負傷者リスト（IL）入りし、8月にリハビリ登板を開始してから、9月24日にようやくメジャー復帰を果たした。リリーフ2試合で好投し、ポストシーズンでも輝きを放てれば、来季への道筋が開ける。佐々木にとっては重要な短期決戦での舞台となる。
同メディアは、佐々木の他にも、リリーフのエドガルド・エンリケス、ブレーク・トライネンの名を挙げている。今季は32試合で防御率5.40と安定感に欠けるトライネンについては、「彼がポストシーズンのプレッシャーに対応できるレベルに引き上げられなければ、ドジャースは来年、彼のためにロースターの枠を確保しない可能性が高い」などど綴っている。
また、野手ではマイケル・コンフォートの名を挙げ、「コンフォートは契約が満了に近づいており、ロサンゼルスでの日々は終わりに差しかかっている可能性が高く、今シーズン、ドジャースにとって大きな失望となった」と紹介している。
1年1700万ドル（約25億円）で今季加入したが「ポストシーズンで活躍できれば、再契約の検討対象になるかもしれないが、そうでなければドジャースは彼との関係を解消する準備ができているようだ」と、大一番で崖っぷちから這い上がるチャンスをつかめるか注目される。
［文／構成：ココカラネクスト編集部］