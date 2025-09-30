¡Ö2025Ç¯½©¥É¥é¥Þ¡×¤ª¤¹¤¹¤á¤ò¸·Áª¡ª ¿ûÅÄ¾Úö¡ß¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÀÄ½Õ·²Áü·à¤Ê¤É¡È¸«Æ¨¤·¸·¶Ø¡É4ºîÉÊ
2025Ç¯10·î¤«¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó³Æ¶É¤Ç½©¥É¥é¥Þ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎºîÉÊ¤¬¤½¤í¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¡¢ÃíÌÜ¥É¥é¥Þ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢Á´¤Æ¤Î¥É¥é¥Þ¤ËÌÜ¤òÄÌ¤¹¸µ¥Æ¥ì¥Ó¶É¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ç¤ª¤¹¤¹¤áºîÉÊ¤ò¸·Áª¡ª ÀäÂÐ¤Ë¸«¤ë¤Ù¤4¤Ä¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÆüÍË·à¾ì¤ÏºÊÉ×ÌÚÁï¤µ¤ó¼ç±é¤Î¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤¹¡£¶¥ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢JRA¤¬Á´ÌÌ¶¨ÎÏ¡£¶¥ÇÏ¾ì¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤ëÇ÷ÎÏËþÅÀ¤Î±ÇÁü¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Áá¸«ÏÂ¿¿¤µ¤ó¤Î¾®Àâ¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢¿Í´Ö¤È¶¥ÁöÇÏ¤Î20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¤òÉÁ¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£½Ð±é¼Ô¤¬¹ë²Ú¤Ç¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÌÜ¹õÏ¡¤µ¤ó¤ä¾¾ËÜ¼ãºÚ¤µ¤ó¡¢º´Æ£¹À»Ô¤µ¤ó¤ä¾®Àô¹§ÂÀÏº¤µ¤ó¤Ê¤É¤¬½Ð±é¡£10·î12Æü¤«¤éÊüÁ÷Í½Äê¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
½é²ó¤Ï10·î13Æü¤«¤éÊüÁ÷Í½Äê¤Ç¡¢ÇÛ¿®ºîÉÊ¤Ê¤É¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÃæÂ¼¤æ¤ê¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢È¬ÌÚè½²Ä»Ò¤µ¤ó¡¢±öÌî±Íµ×¤µ¤ó¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤ÎÇÐÍ¥¤â½Ð±é¡£Áð¤Ê¤®¤µ¤ó¤È¥«¥ó¥Æ¥ì¤¬¡¢¿·¤¿¤ÊÌ¾ºî¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ½´¶¤¬¥×¥ó¥×¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§
¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ
Ä¹Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ê¤É¤òÀ©ºî¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÊÔ½¸¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£·ÝÇ½¾ðÊó¤ËÀºÄÌ¤·¡¢½µ´©»ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ä·ÝÇ½¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤Ê¤É¤ò¼¹É®¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¤æ¤ë¤Þ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£
(Ê¸:¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ)
ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë·î9¥É¥é¥Þ¤ÈÆüÍË·à¾ì¤Ï¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¡©¤Þ¤º¡¢É®¼Ô¤Ïº£²ó¤Î4Áª¤Ë¤ÏÁª¤Ó¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ëè²óÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¡Ö·î9¥É¥é¥Þ¡×¤È¡ÖÆüÍË·à¾ì¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£´ü¤Î·î9¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢Âô¸ýÌ÷»Ò¤µ¤ó¼ç±é¤Î¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Á¾ðÊóÈÈºá¶ÛµÞÁÜºº¡Á¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤¹¡£¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·¾Ï¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó5¤Ç¡¢Âô¸ý¤µ¤ó¤Ï35Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ç¼ç±é¤òÃ´Åö¡£·ÝÎò41Ç¯¤Ç½é¤Î·î9¥É¥é¥Þ½Ð±é¤È¤Ê¤ê¡¢¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âô¸ý¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ø²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç±é¤¸¤ëºç¥Þ¥ê¥³Ìò¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¡£¿·¶ÃÏ¤È¤Ê¤ë¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê±éµ»¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«É¬¸«¤Ç¤¹¡£10·î6Æü¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢°ÂÅÄ¸²¤µ¤ó¡¢²£»³Íµ¤µ¤ó¡¢¹õÅç·ëºÚ¤µ¤ó¤Ê¤É¤â½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£
»°Ã«¹¬´î¤Ï4¿Í¤Î¼ç±éµéÇÐÍ¥¤ò¤É¤¦À¸¤«¤¹¡© ¡Ø¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡Ù¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢É®¼Ô¤¬ÆÈÃÇ¤ÈÊÐ¸«¤ÇÁª¤ó¤À¡¢¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤ª¤¹¤¹¤á¥É¥é¥Þ¤ò4ËÜ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£1¤ÄÌÜ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¡¦»°Ã«¹¬´î¤µ¤ó¤¬25Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥×¥é¥¤¥àÂÓ¤ÎÌ±ÊüÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤ÎµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡Ø¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤¹¡£10·î1Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëºîÉÊ¤Ç¡¢¼ç±é¤Ï¿ûÅÄ¾Úö¤µ¤ó¡£Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¤µ¤ó¡¢¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¤µ¤ó¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¤µ¤ó¤Ê¤É¼ç±éµé¤ÎÇÐÍ¥¤¬¶¦±é¤·¡¢1984Ç¯¤Î½ÂÃ«¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ÀÄ½Õ·²Áü·à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ê±ÛÍ´Ìé¤¬7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥É¥é¥Þ½Ð±é¤¹¤ë¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡ÙºÇ¸å¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢10·î12Æü¤«¤éÊüÁ÷Í½Äê¤Î¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤¹¡£µÚÀî¸÷Çî¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥É¥é¥Þ½Ð±é¤È¤Ê¤ë¼ê±ÛÍ´Ìé¤µ¤ó¤ÈÃíÌÜ¤Î¼ã¼êÇÐÍ¥¡¦ÇòÄ»¶Ìµ¨¤µ¤ó¤¬¶¦±é¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊÐ¸«¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤ë¡Ö¼Ò²ñ¤Î¤¹¤ß¤Ã¤³¡×¤Ë¤¤¤ë¿Í¡¹¤¬¡¢°¦¤È¼«Í³¤Èµï¾ì½ê¤òµá¤á¤ÆÀ¸¤È´¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ì¥ÎÏÅª¤ÊºîÉÊ¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¡ª Ëºî¤Î½©¥É¥é¥Þ¤µ¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç4¤Ä¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥É¥é¥Þ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¾Ò²ð¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥É¥é¥Þ¤¬Â¿¤¯¡¢º£²ó¤Î½©¥É¥é¥Þ¤ÏËºî¤À¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Ï¡¢TVer¤ò¤Ï¤¸¤á³Æ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¥É¥é¥Þ¤¬¸«¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤â¤¼¤Ò¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢ºÇ½ª²ó¤Þ¤Ç´°Áö¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
