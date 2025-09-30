「得点王になれる」得点ランク単独首位に！名門で７戦６発の日本代表FWを蘭専門誌編集長が絶賛！「最高のFW」「多くの人が彼の活躍を諦めていたが…」
上田綺世と渡辺剛が所属するオランダの名門フェイエノールトは、現地９月28日に開催されたエールディビジ第７節で、フローニンへンと敵地で対戦。１−０で勝利を収めた。
この一戦で決勝ゴールを奪ったのが、CFで先発した上田だ。スコアレスで迎えた50分、左サイドからのクロスに反応。ダイビングヘッドでネットを揺らしてみせた。
これで上田はリーグ戦７試合で６ゴール、得点ランキングで堂々の単独首位に浮上した。
オランダのサッカー専門誌『voetbal international』の編集長を務めるピーター・ズバァルト氏は、この日本代表ストライカーを絶賛している。
「オランダでは多くの人が彼の活躍を諦めていたが、フェイエノールトにとってまたしても決定的なゴールを決めた。そして、彼は以前にも同じことを成し遂げている。キャスパー・テングステッドがチャンスを掴んだ週半ばの試合とは対照的だ。上田がフェイエノールトで最高のストライカーであることは明白だ。エールディビジのトップスコアラーになる資質さえ持っている。先発出場を許されれば、エールディビジでほぼ１試合に１ゴールが可能だと証明した」
同氏は「ベンチスタートでも非常に優れたストライカーはいるが、上田はいつも散々だった。エールディビジではこれまでも数試合連続で先発出場すれば、常にゴールを決めてきた。今回もそうだ。シーズン開幕当初は上田の実力に疑問符がついた。しかし、数試合出場させれば、必ずゴールを決める。ベルギー時代もそうだった」と賛辞を続けた。
「ハーフタイム直前のあの動き、ディフェンダーの位置を察知し、ボールを受けるとすぐにディフェンダーをかわしてフィニッシュに持ち込んだ。あれは真のストライカーの動きだ。そしてゴール前では、ディエス・ヤンセを驚かせるような走りを見せ、自らフリーになった。上田は常にペナルティエリア内でそうした瞬間を狙っている。フェイエノールトにとって、彼は非常に重要な存在だ」
先発で起用すれば、必ず結果を残す。その決定力を評価しているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】上田綺世の今季６点目は豪快なダイビングヘッド弾！
