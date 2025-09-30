清水尋也被告の逮捕後、兄・清水尚弥が公開したモデルショットに注目集まる「応援しています」「素敵すぎます」
俳優の清水尚弥さんは9月29日、自身のInstagramを更新。モデルショットを公開しました。
【写真】清水尚弥の最新モデルショット
コメントでは、「尚弥くんの上目遣いぎみの表情めっちゃ大好きです」「本当素敵すぎます」「白黒も似合うし色ありも似合うなんて、、」「アイコンのお写真だ！」「なーにぃに、応援しています」との声が集まっています。
「表情めっちゃ大好きです」尚弥さんは「New photos 2」とつづり、3枚の写真を公開しました。1、3枚目はモノクロ、2枚目はカラーで撮影されたもので、無造作に整えられた髪やシンプルな衣装がナチュラルな雰囲気を引き立てています。
なお、俳優の弟・尋也さんは9月上旬、麻薬取締法違反の疑いで逮捕されたことが報じられており、タイミング的にも注目を集める投稿となりました。
「尋也さんのこと…お願いいたします」27日にも「New photos」と、モデルショットを公開していた尚弥さん。こちらも1、3枚目はモノクロ、2枚目はカラーで、同じスタイリングです。「同年代勢揃いめちゃ楽しかったナ」ともつづっており、撮影を楽しんだ様子がうかがえます。
この投稿には「レトロ風な感じもしてかっこいいです」「吸い込まれるくらいめちゃかっこいい､､」「セットアップ可愛い」といった声のほか、「尋也さんのこと…お願いいたします」「色々大変だけど応援しています」など、応援のコメントも寄せられました。
(文:五六七 八千代)