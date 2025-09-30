山形県大石田町の中学生が、地元の菓子店と協力して新たな名産品を生み出そうという特別授業を行っています。

【写真を見る】プロも刺激を受けたアイデアの数々！ 中学生が地元の菓子店と協力し新たな名産品を！ 中学生がアイデアをプレゼン（山形・大石田町）

きょうは、大石田町らしさをテーマにアイデアのプレゼンテーションが行われました。

「僕たちが考えた商品は、そば茶ゼリー」

大石田町立大石田中学校では、町に貢献することを学ぼうと特別授業を行っています。地元の菓子店の協力を得て目指すは新たな名物になるお菓子作りです。

きょうは、生徒たちが大石田町らしいスイーツのアイデアを５つのグループに分かれてプレゼンテーションしました。

「夏と冬、昼と夜の寒暖差が大きく、デンプンの蓄積を多くするため豊かな風味を生むといわれているからです」

生徒たちは、そば粉を使ったゼリーやアイスなど、大石田町らしくて斬新なアイデアを紹介しました。

佐藤友美アナウンサー「こちらは、生徒が考案したどら焼きです。大石田町の花火をイメージした模様に、生地にはなんと、特産のそば粉が使われているんです。完成するのが楽しみですね」

■プロも刺激を受ける！

地元を思うアイデアの数々にプロも刺激を受けたようで。

うろこや総本店 戸田悟 社長「アイスクリームサンドとかゼリーとか実際に発売できるような感じになっている。本当に皆さん、凄くアイデアがあって私たちも見習って作ってみたい」

生徒「おいしくするにはどうしたらいいのかとか、いろんな年齢層に刺さるようなものを作るのが苦戦した」

生徒「チーム内にあんこが苦手とか中身が好みじゃないとかあったので苦戦した。あんことか苦手なものがあっても食べられるように色々な味を考えた」

生徒「自分たちで考えたというのもあって、お家の人と一緒に大石田の良さとか話しながら食べたい」

今後は試作と試食を行い、２つのお菓子が来月、学校の文化祭で販売されるということです。