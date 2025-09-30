福岡市7区 で「治安がいい」と思うエリア2位は「中央区」、では1位は？【2025年最新】
九州最大の都市である福岡は、住みやすい街として人口が増加しており、出張や観光で訪れる人も多い地域です。そんな福岡で「治安がいい」とされるのはどのエリアなのでしょうか。
All About編集部は2025年9月11〜12日にかけて、全国20〜60代の男女250人を対象に「福岡市7区のイメージ」に関するアンケート調査を実施。その結果をランキング形式で紹介するとともに、福岡在住のAll Aboutガイド・京極佐和野さんに福岡の「治安」について聞いてみました。
回答者からは「繁華街ではあるが、高級住宅地も多くあるため」（20代男性／東京都）、「高級住宅地が多く、治安もよいイメージがあるので」（30代男性／大分県）、「ドーム施設の周辺に警察関係や消防関係が確実にあるので、それらのおかげで、事件や事故が多数発生していないからであります」（50代男性／新潟県）などのコメントが寄せられていました。
回答者からは「学校が多いので、パトロールも頻繁にあるし、バス通学や電車通学の学生のために、先生たちも巡回しているから」（20代女性／福岡県）、「大橋駅周辺が比較的治安が良いのを知っているので」（50代女性／福岡県）などのコメントが寄せられています。
回答者からは「閑静な住宅街で犯罪率も低い」（20代女性／福岡県）、「目立った商業施設がなく住宅地のイメージがあり、相対的に見て治安がいい気がします」（30代女性／福岡県）、「福岡大学があり教育機関も多く安心して子育てできるところだと思う」（40代女性／福岡県）などのコメントが寄せられていました。
2位の中央区は、天神の繁華街を中心に都市機能が集まる一方、大濠・浄水通・赤坂などの高級住宅地では静けさと治安のよさが共存。大濠公園をはじめとする緑地の整備や、地域の目が行き届きやすい構造が、安心感につながっています。
同じく2位の南区は、鴻巣山周辺の高級住宅地や大橋駅周辺の文教・商業エリアに加え、花畑園芸公園や数十ものため池が点在する自然豊かな環境が特徴です。都市近接でありながら開放感があり、子育て世帯や学生が多く、見守り文化が根付きやすい土壌が整っています。
これらのエリアは、住宅地を中心に文教施設が近く、地域の見守り文化が根付いているという要素が重なり合い、都市の利便性と静けさを兼ね備えた“納得感のある選択肢”として、多くの市民に支持されています。
【京極 佐和野プロフィール】
日本FP協会認定 CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、国家資格キャリアコンサルタント、JCDA認定CDAを保有し、マネープランと働き方の両面からアドバイス。人生100年時代の「自分らしく輝くセカンドライフ」実現にむけて、総合的な支援に従事。FP相談は20年以上の実績、研修・講演など活動は多岐に及ぶ。
＜調査概要＞
調査期間：2025年9月11〜12日
調査方法：インターネット調査
回答者属性：全国20〜60代の男女250人（20代：51人、30代：90人、40代：60人、50代：37人、60代：12人）
※回答者のコメントは原文ママ
(文:京極 佐和野)
