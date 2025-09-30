「翔子ママ…爆誕」中川翔子、双子を出産！ 親子スリーショット公開「2人とも2600越えなんてすごい!!」
タレントの中川翔子さんは9月30日、自身のX（旧Twitter）を更新。出産を報告しました。
【写真】双子の息子とスリーショット
また「小さな、力強い命たちを人生かけて守っていきたいと心から思います」と今後の抱負を語り、「二人ともギュッと指を握ってくれました 可愛すぎる、、！ 名前を呼べるしあわせ 大好きだよ」と喜びがあふれる思いを明かしました。
コメントでは、「しょこたんおめでとうございます」「おおおおめでたい、、！！」「翔子ママ…爆誕ですねっ」「まずはゆっくり体を休ませてくださいね！」「どちらも2600は本当に奇跡ですごすぎです」「とっても可愛いですね」「素敵な写真で感動しました」「赤ちゃん2人とも2600越えなんてすごい!!」「ベビちゃん可愛すぎる」と、祝福と称賛の声が多数寄せられています。
「ベビちゃん可愛すぎる」「9:30頃に無事、元気な双子を出産しました！」と報告した中川さん。「母子共に健康です！ 2人とも2600g越え！ 産声もしっかりしてました」とのことです。投稿には双子の息子を両手に抱えたスリーショットも載せています。
