タレントの中川翔子さんは9月30日、自身のXを更新。出産を報告し、ファンから祝福と称賛の声が多数寄せられています。

タレントの中川翔子さんは9月30日、自身のX（旧Twitter）を更新。出産を報告しました。

【写真】双子の息子とスリーショット

「9:30頃に無事、元気な双子を出産しました！」と報告した中川さん。「母子共に健康です！　2人とも2600g越え！　産声もしっかりしてました」とのことです。投稿には双子の息子を両手に抱えたスリーショットも載せています。

また「小さな、力強い命たちを人生かけて守っていきたいと心から思います」と今後の抱負を語り、「二人ともギュッと指を握ってくれました　可愛すぎる、、！　名前を呼べるしあわせ　大好きだよ」と喜びがあふれる思いを明かしました。

コメントでは、「しょこたんおめでとうございます」「おおおおめでたい、、！！」「翔子ママ…爆誕ですねっ」「まずはゆっくり体を休ませてくださいね！」「どちらも2600は本当に奇跡ですごすぎです」「とっても可愛いですね」「素敵な写真で感動しました」「赤ちゃん2人とも2600越えなんてすごい!!」「ベビちゃん可愛すぎる」と、祝福と称賛の声が多数寄せられています。

「人生最大級に、人生が変わる明日！！」

29日には「いよいよ明日　双子に会える！」と明かしていた中川さん。「不思議な、気持ち　人生が変わる前夜　どんな明日からの未来かな　先生たちを信じてがんばります」「人生最大級に、人生が変わる明日！！」と、意気込みをつづっていました。無事に出産できて中川さんもファンも一安心したことでしょう。しばらくはゆっくり休んでほしいですね。(文:橋酒 瑛麗瑠)