俳優の大東駿介（39）が30日、NHK情報番組「午後LIVE ニュースーン」（月〜金曜後3・10）に出演。同日スタートの同局連続ドラマ「シバのおきて〜われら犬バカ編集部〜」（火曜後10・00）で共演する柴犬ののこちゃんと登場した。

同ドラマは柴犬専門雑誌の編集部を舞台にした物語で、大東は編集長・相楽俊一を演じる。のこちゃんは相楽の愛犬・福助として登場し、声を俳優の柄本時生が担当する。

大東は同番組リポーターの斎藤希実子アナウンサーとドラマで共演経験があるという話題を振られると、「斎藤アナウンサーというか、彼女が俳優さんを昔やられていまして、その時に『いだてん』というドラマで共演させていただいて、同じ水泳を志す仲間として、一緒に泳いでました」と説明した。

21年度入局の斎藤アナは大学時代に俳優養成所生として、19年放送のNHK大河ドラマ「いだてん〜東京オリムピック噺〜」に出演しており、「こんな形でカメラの前でご一緒させていただく日が来るとはという感じで」と驚きの表情だった。

「こっちの方が緊張するから」と大東が和ませると、「どんな感じでお話したらいいかと…よろしくお願いします」と笑顔で対応していた。