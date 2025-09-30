LE SSERAFIM、米有名番組で英語曲『Perfect Night』披露！甘い歌声に観客は拍手喝采

ガールズグループLE SSERAFIMが『アメリカズ・ゴット・タレント』で特別なライブ舞台を披露した。

【写真】チェウォン、“透け感ドレス”でみせた曲線美

本日（9月30日）11時、アメリカNBCの代表番組『アメリカズ・ゴット・タレント』は、公式YouTubeチャンネルにLE SSERAFIM初の英語デジタルシングル『Perfect Night』のライブ動画を公開した。

去る9月11日、LE SSERAFIMは同番組のゲストパフォーマーとして出演した。本日公開された『Perfect Night』の動画は、同番組のミュージックルームで撮影された。

動画のなかのLE SSERAFIMは、歌唱に先立って「本当に夢のようだった。前からこの番組を視聴してきたが、今日このステージに立ったのが信じられない。心臓が爆発しそうだ」と『アメリカズ・ゴット・タレント』でパフォーマンスを披露した感想を伝えた。

（写真＝SOURCE MUSIC）LE SSERAFIM

続けて、メンバーたちはスタンドマイクの前で柔らかい歌声で『Perfect Night』を歌唱した。5人の甘い声で穏やかな響きを届けると、観客は音楽に没頭して拍手喝采を送った。特に、ワールドツアーで鍛えた余裕のあるステージが際立った。

LE SSERAFIMは、K-POPガールズグループとして初めて『アメリカズ・ゴット・タレント』に出演し、5thミニアルバムの同名タイトル曲『HOT』と2ndミニアルバムの同名タイトル曲『ANTIFRAGILE』のステージを披露した。

（写真＝YouTubeチャンネル「America's Got Talent」）LE SSERAFIM

彼女たちは圧倒的なパフォーマンスと安定した歌声を披露し、観客とパネルから歓声が沸き起こった。番組の公式YouTubeチャンネルにアップロードされたステージ動画は、9月30日14時基準で200万回を超える再生回数を記録している。

なお、LE SSERAFIMは来る10月24日13時、1stシングル『SPAGHETTI』をリリース予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。