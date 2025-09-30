白石隼也、17年所属したホリプロ退所報告「今後の人生を鑑み、この決断をさせていただきました」
【モデルプレス＝2025/09/30】俳優の白石隼也が9月30日、自身のInstagramを更新。所属事務所・ホリプロを退所することを発表した。
【写真】30年所属のホリプロ退社した個性派俳優
白石は「2025年9月30日をもちまして、株式会社ホリプロを退社することをご報告致します」と報告。「約17年間、温かく見守り支え続けてくださったホリプロの皆様には心より感謝申し上げます」と感謝をつづり「限りある時間をどう過ごしていくのか、俳優として人として今後の人生を鑑み、この決断をさせていただきました」と決断の経緯を明かした。最後は「今後の活動や問い合わせ先等につきましては、また日を改めてご報告させていただきます」と結んだ。
白石は、1990年8月3日生まれ、神奈川県出身。『第20回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト』で準グランプリを受賞し、2008年に映画『制服サバイガールII』で俳優デビュー。2012年には『仮面ライダーウィザード』で操真晴人／仮面ライダーウィザード役で主演を務め、2016年2月からNetflixにて配信のドラマ『グッドモーニング・コール』では主人公のうちの1人である上原久志役を演じた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】30年所属のホリプロ退社した個性派俳優
◆白石隼也、ホリプロ退所発表
白石は「2025年9月30日をもちまして、株式会社ホリプロを退社することをご報告致します」と報告。「約17年間、温かく見守り支え続けてくださったホリプロの皆様には心より感謝申し上げます」と感謝をつづり「限りある時間をどう過ごしていくのか、俳優として人として今後の人生を鑑み、この決断をさせていただきました」と決断の経緯を明かした。最後は「今後の活動や問い合わせ先等につきましては、また日を改めてご報告させていただきます」と結んだ。
【Not Sponsored 記事】