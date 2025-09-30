東大出身のタレント、クイズプレーヤーの伊沢拓司（31）が、29日深夜放送のテレビ朝日系「伊沢みなみかわ クイズに出ない世界」（月曜深夜2時36分）に出演。フラれた理由を自己分析し、共演者からツッコミを浴びた。

番組では、男子校出身の伊沢、みなみかわと、女子校出身の弘中綾香アナウンサーが「男子校女子校あるあるクイズ」に挑戦。街頭インタビューに答えた男子校出身者が「大学に行って女の子と触れ合った時に、男子校生は2パターンに分かれる。マジで女の子と話せなくなるか、距離感バグっちゃって逆に引かれるかの2択」と話すVTRに共感した伊沢は「僕は後者の方だと思います。（大学に）入って1カ月で彼女できて、3カ月でフラれました」と実体験を明かした。

また「積極的にいって、『やっぱ違うわ』って言われて速攻フラれて。そこから1年以上何もなし」とガックリ。フラれた理由については「『なんか違った』でした」と苦笑した。

破局の直接的な原因については「全く分からないけど、原因があるとしたら、ちょっと男子とベタベタしすぎた」と男子校由来によりよるものと自己分析。弘中アナが「手をつなぐとかはさすがにないですよね？女の子はあったりするんですけど」と話すと、「ノリとかで手をつなぐことは男子校は全然あります」と語った。

これにみなみかわが反応し「ノリで？男子校で？」と理解できない様子。伊沢が「流れで、グッみたいな」と説明すると、「流れでグッ？全然変ですよ」とやっぱり分からない様子だった。