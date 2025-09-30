トヨタの新型ステーションワゴン「bZ4Xツーリング」に反響多数！ 精悍「カクカクボディ」に「トヨタの本気を感じる」の声も！ 全長4.8m「ひろびろサイズ」な新型モデルに寄せられた“熱視線”とは

「ステーションワゴン」の新型モデルに「今どき珍しい」の声も

トヨタは2026年春ごろより、全長4.8m級の新たな大型ステーションワゴン「bZ4Xツーリング」を日本国内で発売すると発表しました。

あらたなワゴンモデルに対し、SNSなどには多くの声が集まっています。

トヨタの新型「ステーションワゴン」に反響集まる！［画像は北米仕様の「bZ4X Woodland」］

トヨタの米国法人は2025年5月、新型BEV（バッテリーEV：電気自動車）「bZ4X woodland（ウッドランド）」を世界初公開しました。北米では2026年初旬に発売される予定で、前述の通り日本でも2026年春頃より発売します。

北米仕様のbZ4Xウッドランドのボディサイズ（開発目標値）は、全長4830mm×全幅1860mm×全高1620mm、ホイールベース2850mm。

同時発表された2026年モデル「bZ」（日本名「bZ4X」マイナーチェンジモデル）とホイールベースは同じですが、全長は約4688mのbZに対して約140mm長くなっており、その差は主に荷室周りの広い空間へ充てられているとみられます。

いわば、bZ4Xのステーションワゴンモデルという位置づけです。

日本で販売されている「クラウン」のステーションワゴン「クラウン エステート」（全長4930mm×全幅1880mm×全高1620mm）と比較すると、bZ4Xウッドランドはそれよりもやや小ぶりなサイズ感といえます。

北米仕様は全グレードで全輪駆動（AWD）。74.7kWgのリチウムイオンバッテリーを搭載し、駆動用モーターのシステム出力は375hp（380ps）を発揮。eAxleの高効率化も図られ、EV航続距離は最大260マイル（約418km）をマークします。

外観は、オフロードSUVを強調したデザインで、標準装備のルーフレールやブラック塗装の樹脂フェンダー、8.3インチ（約208mm）という最低地上高やオプション設定のオールテレインタイヤなどにより、ワイルドな雰囲気を演出します。

いっぽう、車両後端の立ち上がったリアウインドウまわりの造形などから、大量の荷物積載に適したステーションワゴンらしさも感じられます。

荷室容量は30立方フィート（約850リットル）を確保。bZ4X（452リットル／日本仕様・Gグレード）よりも大幅な荷室拡大を実現しました。

内装には、レザーより軽量かつ高耐久なトヨタ独自の新素材「ソフテックストリムシート」を標準装備します。

すでに日本でも特設サイトがオープンするなど、正式発売に向けた動きが着々と進んでいるようです。

あらたな“bZ”シリーズの登場に対し、SNSなどにはさまざまな反響が寄せられています。

多かったのは「トヨタがEVに力入れてきた感じ」「いよいよか」「トヨタの本気を感じる」など、これまでメディアなどでEV化に対し消極的な姿勢だと評されていたことも多かったトヨタが、ついに本腰を入れてきたとするコメントでした。

また「今どきステーションワゴンに力入れているのも珍しい」「クラウンエステートに続いてこれもワゴンか」など、ワゴンボディ化について述べる意見も見られます。

一方で「PHEVなら欲しい」「ハイブリッドはないのかな」など、100％EV化の動きに対し戸惑う声も少なくありませんでした。