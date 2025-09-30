【白山大賞典】ジャスパーロブストが悠々逃げ切る…中9日で出走、重賞初制覇

9月30日、金沢競馬場で行われた10R・白山大賞典（Jpn3・3歳上・ダ2100m）は、丸山元気騎乗の3番人気、ジャスパーロブスト（せん4・栗東・森秀行）が勝利した。1馬身差の2着に4番人気のディープリボーン（牡5・栗東・四位洋文）、3着に1番人気のカズタンジャー（牡4・栗東・新谷功一）が入った。勝ちタイムは2:10.8（良）。

2番人気で吉原寛人騎乗、シンメデージー（牡4・高知・打越勇児）は、4着敗退。

丸山元気騎乗の3番人気、ジャスパーロブストの鮮やかな逃げ切りが炸裂した。レースでは最内枠からダッシュを決めて迷わずハナを主張。隊列は縦長となり、悠々と単騎の逃げで軽快に飛ばして行った。2周目に入ってからも大逃げ気味のスピードを見せて直線まで運ぶと、セーフティリードを取って粘り込んだ。ゴール前ではディープリボーンの追い上げを悠々と凌いだ。9月20日の中山で2着のあと、中9日で出走で重賞挑戦。まさに森秀行厩舎のマジックかとも思えるしてやったりの逃げ切り勝ちだった。1番人気に支持されたカズタンジャーは3着に敗れた。

ジャスパーロブスト 12戦6勝

（せん4・栗東・森秀行）

父：Khozan

母：Prize Informant

母父：Marciano

馬主：加藤和夫

生産者：Rivermont Farm

【全着順】

1着 ジャスパーロブスト 丸山元気

2着 ディープリボーン 古川吉洋

3着 カズタンジャー 川田将雅

4着 シンメデージー 吉原寛人

5着 メイショウフンジン 酒井学

6着 ピュアキアン 吉田豊

7着 サクラトップキッド 高橋悠里

8着 アンタンスルフレ 丸野勝虎

9着 メルテミア 青柳正義

10着 ビバロジータ 加藤翔馬

11着 ウェザーコック 栗原大河

12着 マイネルシスネロス 松戸政也