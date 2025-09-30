国税庁「酒のしおり」（令和7年7月）によると、令和5年度における成人1人当たりの年間酒類消費数量が、全国平均で75.6リットルと2年連続の上昇となっている。コロナ禍を経て「外飲み」が減った時期もあったが、どっこい、酒はまだまだ我々の傍らにいる。人のいるところに酒があり、酒のあるところにはドラマがある。なぎら健壱氏が酒を覚えたての頃の話から旅先での酒について、酒場ライターの大竹聡氏が訊く。【前後編の後編。前編から読む】

【写真】飲み続けて半世紀のなぎら健壱さん、忘れられない旅先の味、なぎらさんにとっての「酒を飲む時間」とは…？

＊ ＊ ＊

なぎらさんは20歳のときにはシンガーソングライターとしてアルバムデビューしているが、若い頃は肉体労働もしていたという。

「建設作業員もやったね。深川の高橋（たかばし）にも行ったな。その頃、ホッピーを覚えた。氷は入れず、酎ハイグラスに焼酎を入れ、ホッピーで割るんだけど、2杯でホッピー1本の計算だった。そうすると、1杯のうちの半分以上が焼酎。酎ハイグラスは400ミリリットル以上入るから、その半分以上となると、これは濃いよ。かと思うと、気の抜けたビールもあったな。現場の先輩が昼飯代わりにビールを飲もうと誘ってくれて、ある店へ入って、ビールとサンマを頼んだ。はいよって、カウンターの下でビールの栓を抜くような仕草をするんだけど、シュポン！ って音がしない。飲んでみたら、炭酸が抜けている。どうやら、客が残したビールを足しているらしい。気持ち悪いんだけど、おもしろかったね。壁の札を見ると、その店のビールの値段が、酒屋の店頭価格と変わらないんだからね」

残ったビールを売るなら原価でも儲かるという寸法か。

なぎらさんは笑いながら、かれこれ50年前の話を聞かせてくれる。その口ぶりには、得体のしれない有象無象が集まる酒場という不思議空間に足を踏み入れた若き日の、なんともいえない楽しさが滲むようだ。

「今は、下町のどこそこは酒場の聖地だとか、そんな情報を頭に入れて出かける人が多いと聞くけど、聖地なんて言われるようになったら、もうその街はおもしろくなくなるんだよ。情報を見て、人が集まってるだけだ。アタシの若い頃は、そんな、人の意見に左右されることはなかった。バカを言ってるお父さんの話を聞きながら飲むのが楽しいから、飲み屋へ行った。それだけだったよ」



なぎらさんや私が酒を飲み始めた頃、スマホはおろか、携帯電話もなかった。初めての酒場は、どんな設えなのか、何がうまいのか、扉を開けてみるまでわからない。雑誌やガイドブックを駆使して調べることもできたが、多くの人は、仕事の帰りに、気軽に扉を開けて、酒場の新規開拓をしたのである。

今はどうか。その店の特徴、メニュー、値段、場所、電話番号まですぐに調べられる。地図もついているから迷わない。まことに便利。調べたら興ざめということもないし、大いに結構なのだが、街をぶらつきながら、外観から店の中を想像し、どの一軒に入ったものか迷う楽しみも失われた。そういう時代になったから、若い世代の飲み方もずいぶん変わったのだと思う。なぎらさんは、このあたりをどう思うのか、訊いてみた。

「若い人たちは、楽しみを記録しておけばいい、忘れてしまっても後で思い出せばいいと思っている。だから飲み屋へ入っても、料理なり酒なりをスマホで撮影するだけ。記憶にとどめようとしない。酒場というのは、まずはロケーションを含めて全体を眺めわたし、飲兵衛たちの喋りに耳を傾けながら飲むのが楽しい。それなのに、記録することばかりに気を取られている。それじゃ、店にいる人たちの会話が聞こえないよ。スポーツ新聞を読みながら、あるいはテレビ番組を肴に飲んでいる人たちが、ふともらすひと言とか、それに答える周囲の声とか、そういうものが、つまみなんだよ。昔、こんなお父さんがいたよ。飲み屋のテレビで祇園祭の山車の組み立てをしている場面が流れてね。現地でも数少ない腕のある職人たちが縄を締めていくところなんだけど、その姿を見て、コイツ、ヘタだなあ、と言ったもんだ。お父さん、鳶か何かなのかな。そっちからじゃなくて、こっちを回してからこう締めるんだよお、なんて言ってる。おかしかったね。だいたい飲み屋で一席ぶってるオヤジさんの話は、大袈裟なのが多いけどね、そこがおもしろい」

飲み屋に馴染んでくれば、店の人と言葉を交わすのも楽しみのひとつ。

「あれ、この刺身、いいねえ、河岸に行ってんの」

「行ってねえよ、そこのスーパーで買ってくんの」

この会話もなぎらさんの経験譚だが、こんな洒落た会話ができるようになったら、そろそろ黒帯も間近だろうか。

「もともと高級で、新鮮なものなら、うまいに決まっているんだよ。そうではなくて、とても安いものをね、ちょっとした工夫でうまくしてしまう。これはオヤジの腕なんだ」



ちょっとした言葉のやりとりの中で、酒場のオヤジと客の心が通う。ここ、いい店だな、と気づくそのきっかけが、会話にあるのだ。

二度と会えない沖縄のテビチ

スマホで調べてから出かけ、店に入った後はだんまりでスマホを見ている人たちと、自分の勘を頼りに入った店によく馴染み、会話ひとつをつまみにできる人たちと、大きく分けて2種類あるとして、読者諸兄姉、あなたはどちらを希望するだろう。土地勘もない旅先ではスマホで調べる派と飛び込んでみる派の違いは顕著になると思われる。ちなみに私は、飲み屋街をぶらついて入る店を決めたいタイプだが、なぎらさんの旅酒はいかなるものだろうか。どんな経験をお持ちだろうか。

「釜石の港に5、6軒の飲み屋が軒を連ねていた。漁師が行くような店に見える。扉を開けると、カウンターの中におばちゃんがいて、奥に漁師風の男がひとりいる。いいですか？ と訊くと、どうぞ、どうぞ。店に入って、酒と刺身を一品頼む。魚のいい街だ。これで十分、うまい。旅ですか？ 東京から？ そう、ご苦労様です……。そんな会話もつまみになる。偶然入った店なのに、ああ、この街に来たな、と思った。嬉しかったな。あんな店に出会いたいという願望は、今もあるよ」

旅先の味が忘れられなくなることもある。街の名も店の名も忘れているのに、いつまでも記憶に残る味だ。

「沖縄に仕事で行って、夜、少し遅くなってね。店を閉めようとしているところで、ちょっと飲ませてくれと頼んだ。いや、もう閉まっていたのを、開けてもらったのだったか。おでんなんだけど、豚足が入っているのよ、テビチってやつ。こんなうまいもんがあるのかっていうくらい、うまかった。店の名前も忘れてるんだけど、あの味は忘れない。それで、次に沖縄へ行ったときにも、また別の店で頼む。でも、出会わないんだよ。何度頼んでも、あの味じゃない。二度と出会えない」

旅先でのすばらしい出会いは、偶然の度合いが高い分、希少価値があり、記憶の底に留まることが多い。その思い出が、土地の名前、たどり着くまでの列車の名前を聞いただけでどこからともかく湧いてきて、旅へのノスタルジーを掻き立てることがある。そして、また見ぬ地で味わう酒を求めて、新たな旅に出たくなる。

旅先の宿に荷をほどき、身軽になって、このあたりが飲み屋街かと目星をつけたあたりを、まずは歩く。さて、どの店を選ぶのか。この道50余年のなぎらさんは、何を頼りに、ここと決めるのか。

「あのねえ。眼力っていったって、こればかりは何とも言えませんね。ひとつ言えることはね。素直な気持ちになって飲み屋を探すことだよ。邪念があってはいけない。素直な気持ち。それでどうなるかっていうと、いいねえ！ ということもあるし、大失敗だな、ってのもある」

座右の銘は「飲めば死ぬ、飲まなくても死ぬ」

そもそも、仕事で出かけた旅先で、疲れているのに飲みに行くのは好きでないとできないことだ。東京にいても同じことがいえる。どこかの街で仕事が終わり、まっすぐ帰らず飲みに行くというのは、コスパ、タイパ、ワークライフバランスの時代にそぐわない行為だ。しかしなぎらさんは、およそコスパがいいとはいえない、ワークライフバランスといっても、そもそもワークとライフの区別がしにくい生き方を通してきた。それも見事なまでに。酒の飲み方に人生のありようが反映しているとするなら、なぎらさんの酒、人生とは何であるのか。

「さあ、教えてやるよ。アタシの座右の銘。いいか？ 飲めば死ぬ、飲まなくても死ぬ。つまり、飲めたほうが、いや、飲んだほうが、幸せじゃないかなと思ってる。飲まない人からは、あんたにそんなこと言われる筋合いはないよ、私は十分に幸せですよと言われるかもしれない。けれども、飲まない人は、そこにプラスαがあることをわかっていない。逆に言うと、飲むことを好む人は、プラスα分、人生を謳歌していると思いますね。まあ、酒に限った話ではなくて、プラスαをもった人生のほうがおもしろい。たまたまアタシたち飲み助は酒をプラスαにしている。その分、謳歌している。人生、楽しくしているんじゃないの？」

酒を飲む時間を、無為な時間と思う人がいるかもしれない。無為とは何もしないでぶらぶらしていることを言うのだから、それは正解だ。しかし、無為とはつまり、作為がない、ということだ。何かをするために、酒を飲むのではない。何のためにでもなく飲んで、あるときはひとり考え、あるときは周囲に耳を傾け、あるときは交わし合う言葉に憩う。酔いが手助けしてくれることで、じわりと深まっていく時間は無為なる時間だ。そして、酒場の無為なる時間は、実に長い。膨大な時間が、酒とともに吸収され、排出される。そのことに、なんの悔いもない。なぎらさんの言葉が沁みる。

「飲まなくても人生は楽しい。でも、飲めば人生はもっと楽しい」



なぎらさんは昨今、夜の散歩をしているという。1時間半くらいで7000歩から8000歩。暑くて仕方がなくて、飲み屋へ入っちゃったり、コンビニで缶チューハイを買って公園で飲むこともあると笑う。それでも、毎日歩き、歌詞の推敲をし、ギターを弾き、酒を飲む。大いに飲む。

齢70を超えて、自分より若くして亡くなった人もいる。そんな飲兵衛たちをどう見送って来られたのだろうか。

「50代で亡くなった人は、もう少し飲みたかっただろうなと思う。60代まで飲ませてあげたかった。それだけだな」

高田渡さんの享年は56。そんなことが私の頭をよぎった。



なぎらさんはこの日、夕刻から、私の終電前まで、6時間の酒を一緒に飲んでくれた。量は、私より多い。途中、お好み焼きを焼いてくれたのだが、これが抜群にうまくて、粉もんをあまり得意としなかった私は感激した。この連載のタイトルはどんなふうになるという問いに「酒と人生」ですと答えたら、なぎらさんは言ったのだった。

「飲兵衛の哲学。そんなものはない。アタシが言ってるんじゃなくて、酒が言わしてるんだ。だって、本人が覚えてねえんだから」

酒が言わす、とはいかなることか。今夜はこれを肴に、大いに飲むことにしよう。

（了。前編を読む）

【プロフィール】なぎら健壱（なぎら・けんいち）／1952年東京生まれ。父は宝石箱の職人で、京橋小3年で葛飾へ転居。都立本所工業高校在学中の1970年、全日本フォークジャンボリーに『怪盗ゴールデンバットの唄』で飛び入り参加。同曲はライブ盤にも収録され、1972年『万年床』でアルバムデビュー。翌年の2ndアルバムに収録された『悲惨な戦い』は大反響を呼ぶ一方、放送禁止歌に。その後も文筆家、俳優等で幅広く活躍する一方、ライブ活動も続行中。10月11日大岡山Goodstock Tokyo、10月25日 吉祥寺マンダラ2など、詳しいライブ情報はこちらから。 http://roots-rec.s2.weblife.me/index.html

◆取材・文 大竹聡（おおたけ・さとし）／1963年東京都生まれ。出版社、広告会社、編集プロダクション勤務などを経てフリーライターに。酒好きに絶大な人気を誇った伝説のミニコミ誌「酒とつまみ」創刊編集長。『中央線で行く 東京横断ホッピーマラソン』『下町酒場ぶらりぶらり』『愛と追憶のレモンサワー』『五〇年酒場へ行こう』『酒場とコロナ』など著書多数。マネーポストWEBにて「昼酒御免！」が好評連載中。