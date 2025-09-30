国税庁「酒のしおり」（令和7年7月）によると、令和5年度における成人1人当たりの年間酒類消費数量が、全国平均で75.6リットルと2年連続の上昇となっている。コロナ禍を経て「外飲み」が減った時期もあったが、どっこい、酒はまだまだ我々の傍らにいる。人のいるところに酒があり、酒のあるところにはドラマがある。酒との付き合い方を聞けばその人の生き方が見えてくるのではないか。酒場ライターの大竹聡氏がたずねていく。連載1回目は酒場漂流の先輩、なぎら健壱さんにうかがった。【前後編の前編】

酒場歩きをはじめて40余年。街で飲み、家で飲み、散歩の途中で飲み、旅で飲み────。いくらなんでも飲み過ぎたと後悔した翌日も、昼を過ぎれば蕎麦屋で一杯ひっかけたいなんてことを思ってる。そんな私が昨今ふと気になるのは、みんなどんな酒を飲んでいるんだろうということだ。何をどれくらい飲むのか。頻度はどうか。外で飲むのか、家でも飲むのか。誰と飲むのか、飲んだとき、何を喰って、どんな話をし、何を考えるのか……。そんなことを、ふと、知りたくなっている。

コロナ禍を経て、付き合い酒を飲まなくてもいい世の中になった。今こそひとり飲みをじっくり楽しめる。どこの酒場で何を何杯飲むか。すべては気分次第。誰に話を合わせる必要もない。そんなご時世だからこそ、あえて、みんなに、酒とどう付き合っているの？ と訊いてみたい。

著名な人も市井の人も、たくさん飲む人も少しだけ飲む人も、単なる酒好きも酒のプロも、いろんな人に訊いて歩きたい。そんなシリーズの第1回は、長らく酒飲み界の頂にあって今なお飲み続けるなぎら健壱さんにお声をかけ、ご快諾いただいたので、酷暑の某日夕刻、酒席を供にしてきた。

なぎらさんといえば、フォークシンガー、ソングライター、タレント、写真家、俳優、いろんな顔をお持ちだが、1983年に『東京酒場漂流記』を上梓した酒場エッセイの第一人者である。この著作は、酒場を歩き、そこに集う庶民の会話に耳を傾け、見聞きしたことを開陳することで、ひとりで酒を飲むという、ひそやかな楽しみを伝えてくれる1冊だ。読みやすく味わい深いこの1冊の前では、数多ある酒場本が色あせるというものだ。そういう本を書かれた飲兵衛文筆界最高顧問と呼ぶべき人なのだが、久しぶりに一杯付き合ってくれませんかと声をかけたら、はいよって、酷暑の中をお越しくださった。ありがたい。さっそく生ビールでカンパイだ。

最近、いかがですか酒のほうはと問うと、生ビールをぐびりとやり、首筋の汗を拭って言った。

「年とともに、支障は出てきます。弱くなったのかなって思う。以前と同じ量を飲んでいるからマズイですね。どれくらいって、医者でよく聞かれるけど、たとえばビールに換算すると中ジョッキ15杯くらい？ よくわからない。日によるけど、たとえば、ジョッキで2杯くらい飲んで、焼酎にかえて5杯くらいやって、それからワインを1本……、それからウチで缶チューハイとかね。帰りにコンビニで買って帰るんだけど、ロング缶2本あれば1本は残るだろうと思ってたら、あっと気づいたときには2本ともないんだよ。夜中にまたコンビニに行っちゃったよ」

すごい量だ。コロナ禍を挟んで、もう7、8年はお会いしてなかったが、お元気でなにより。と、思いきや……。

「2年前か。胃が痛くて痛くて、国立の大きな病院に連絡したら、救急外来だと9600円かかりますよって言うけど、それでいいよって言って、夜中に救急外来に行ったら、レントゲン撮って、何でもないという。明日CT撮りましょうって帰されちゃった。仕方がないからかかりつけの病院に頼んで胃カメラを飲んだ。そうしたら、癌もないし潰瘍もないし、荒れてもいないと。でも痛いんだよ、とにかく。仕方がないから次の日もまた9600円かかるっていうけど国立病院行って今度はCT撮った。そうしたらやはり異常はないねと痛み止めが出ただけ。そんなものでは痛みは消えない。水を少し飲んだだけで七転八倒してね。それで、3日目だ。また9600円。おいおい3日で3万かよって病院行ったら、また違う先生が昨日のCT画像を見て、あれ？ これ、違うよ、胃じゃないね。胆のう炎だねと言うんだ。それで3時間後には手術だ。ずいぶん急なんだけど、3日間、水もろくに飲めない状態だったからね。すぐやることにした。それで3時間後には切って胆のうを全摘したの。5日で退院しましたけどね。その後、二日酔いがないんですよ。頭が痛いとか、気持ちが悪いとか、いわゆるそういう二日酔いが、ないんですよ。そのかわり、物忘れがひどくなったね」

胆のうとは関係なさそうだが、それはともかく、内臓の疾患で手術を受けたのはこれが初めてという。もともと強靭な内臓の持ち主なのだが、怪我での手術はある。

本格的なロードバイクに乗るなぎらさんは、飛び出して来た猫を避けようとして急ブレーキをかけたために、身体が前方へ投げ出されたのだ。

「競輪の中野浩一さんに、転倒するときは絶対に手を突いてはいけないと教わっていたからね、手は突かずに肩から路面に落ちた。そうしたら、肩鎖関節骨折」

壮絶な転倒事故だが、肩の骨折ですむあたり、競輪選手なみの身のこなしか。私も若い頃、酔って帰る自転車で、井の頭公園の森の同じ切り株に2度突っ込んだことがあるのだが、跳ね飛ばされるように身体は宙に浮いたものの、2度とも怪我はなかった。素面のときにとれたかどうかわからない受け身を取っていたのか。なぎらさんに問うてみた。すると、

「酒を飲むことによって、第七感というのかな、そういうものが出てくる。下戸の人には生涯わからない、第七感」

第六感をも超越する究極の感知能力か……。すばらしい答えをいただき、少し自信がわいてくる。

若者の酒離れは「子供の舌のままだから」

冒頭に酒場歩きを始めて40年と書いたけれど、なぎらさんは私の11年先輩だから、すでに半世紀以上飲んでいる。

「最初に飲んだのはいつかと訊かれたら、20歳になったその日から、と答えることにしているけれど、まあ、それはいいや。アタシの友だちの話をしようか。そいつのウチはパン屋で、両親も交代で店番をするから夕食はばらばらなんだ。あるとき、ふたりで晩御飯を食べたんだけど、そいつの前にお銚子が置いてあるから、そこ、お父さんの座る場所だろって言ったら、いいんだと。これはオレのなんだと。だって、おつまみもあるじゃん、って言ったら、晩酌用だよって。まだ15歳だよ。そこのお母さんが言うには、外で飲んでなんかあっちゃいけないから、こうして1日1本つけるからウチでおやんなさいと。すごいヤツがいたよ。アタシはさすがに15歳から晩酌はしてないけど、それでも、大人が何を飲んでいるのかについては、興味があったな」

その昔、酒を試すにも、今のようにたくさんの選択肢はなかった。ビール、日本酒、ウイスキーのどれかから、酒の第一歩は始まったという。

「最初に日本酒を飲んだ時、うまいと思ったわけじゃない。ビールも、ウイスキーも同じ。ジンと、ジンを割るためのコーディアルのライムジュースを買ってきて混ぜて飲んだことあるけど、どれくらいの分量で割ったらいいか知らないから、妙に酸っぱいジンライムになっちゃって、ガマンしてがぶ飲みして、悪酔いしたこともあるね。あれも、うまいものじゃなかった。ただ、日本酒にしてもビールにしても、飲んでポヤンとした感覚になるのがおもしろかった。タバコも同じだね。うまいなあ、と思ったわけじゃない。ただ、オトナの嗜好品を自分も試してみたいと思ってやってみると、酒ならポヤンとした気分になるし、タバコも慣れてくるとクセになる。やめられなくなる。そんなところでしょう。でも、今の若い人たちのように、甘いジュースみたいなアルコール飲料を最初に飲んでしまうと、それしか飲めなくなるということはあると思うよ。若者の酒離れというのは、舌が子供の舌のままだからオトナの味がおいしくないんだよ。子供の舌では、ビールも日本酒も飲めない」

実は学生時代の私にもジンライム体験がある。ジンとコーディアルライムを買ってきて、ロックグラスに氷と一緒に入れて、こいつはトロピカルであるなとちびちび昼下がりから飲みだしたところ、何杯飲んだものか、気が付けば日はとっぷり暮れていた。うまいもまずいもない。昏倒していたのだ。故郷から缶詰がたくさん送られて来たという友人の下宿に二級酒を1升ぶらさげて出かけたときは、互いに湯呑みでぐびぐび飲むうち、たちまち酔って気が付けばやはり眠りこんでいた。うまいも、まずいもなかったし、そもそも私は、酒が弱かった。

36時間飲むジミー時田、朝4時から飲む高田渡

では、人はどのようにして、酒を覚え、好きになり、馴染むのか。酒は誰かに教わるものなのだろうか。

「まだ飲みつけない頃に、先輩に誘われて飲むということはあった。フォークの師匠の高田渡さんやカントリーの師匠のジミー時田さん。ジミーさんの36時間飲みっぱなしという壮絶な酒に付き合ったこともある」

教えてもらうなんて生易しい話じゃない。連れまわされて飲まされて、なにやらわからぬうちに酒と酒場を叩きこまれる。そんな感じか。

「渡さんは、カッパカッパと、変わった飲み方をしていた。飲まないときは20分も30分もグラスに手をのばさず喋っている。それでいきなり、カパッと1杯全部、飲む。そんな繰り返しで、酒が長い。渡さんはまた、朝から飲むからね。アタシらみたいに明け方まで飲むのではなく、朝4時くらいから起き出してもう飲んでる。それで6時くらいに電話かける。あるフォークシンガーが居留守を使って、奥さんに渡さんの相手をしてもらったときのこと。30分くらい奥さんと喋っていた渡さんがふと黙っちゃったから、奥さんのほうが心配になって、もしもし？ どうかされましたか？ もしもし？ 大丈夫ですか？ って訊いたら、渡さん、僕は誰と話しているんでしたっけ？ ってさ」

先輩が凄すぎる。なぎらさんはこうした先輩たちから酒の手解きを受けたのだろうか。いや、そうではないだろう。飲む人が、飲む人を見つけた。そういうシンプルな出会いが、酒の道の、さらに深いところへと人を導いた。それだけのこと。なぎらさんに限って言えば、酒を飲むということは、教えたり教わったりするものではなかった。そんな気がする。

【プロフィール】なぎら健壱（なぎら・けんいち）／1952年東京生まれ。父は宝石箱の職人で、京橋小3年で葛飾へ転居。都立本所工業高校在学中の1970年、全日本フォークジャンボリーに『怪盗ゴールデンバットの唄』で飛び入り参加。同曲はライブ盤にも収録され、1972年『万年床』でアルバムデビュー。翌年の2ndアルバムに収録された『悲惨な戦い』は大反響を呼ぶ一方、放送禁止歌に。その後も文筆家、俳優等で幅広く活躍する一方、ライブ活動も続行中。10月11日大岡山Goodstock Tokyo、10月25日 吉祥寺マンダラ2など、詳しいライブ情報はこちらから。 http://roots-rec.s2.weblife.me/index.html

◆取材・文 大竹聡（おおたけ・さとし）／1963年東京都生まれ。出版社、広告会社、編集プロダクション勤務などを経てフリーライターに。酒好きに絶大な人気を誇った伝説のミニコミ誌「酒とつまみ」創刊編集長。『中央線で行く 東京横断ホッピーマラソン』『下町酒場ぶらりぶらり』『愛と追憶のレモンサワー』『五〇年酒場へ行こう』『酒場とコロナ』など著書多数。マネーポストWEBにて「昼酒御免！」が好評連載中。