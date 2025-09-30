国に対して声を届ける、もっともポピュラーな手法は選挙で投票することである。しかし、選挙で選ばれた国会議員に対面し、直接自分の意見や希望を伝えることもできることを知る人は少ない。それが陳情である。最近、SNSで陳情に関心をもつ人が増えているようだが、具体的にはどのように行えばいいのだろうか。【文・取材＝山内貴範】

【写真】同じ建物が3つも並ぶ…国会議員の事務所がぎっしり詰まった「議員会館」の姿

陳情は立場を問わず誰でもできる

ある若手国会議員は、「SNSで議員会館に陳情へ行ったことを報告する人が増えた影響か、自分でもやってみようという人が増えていると思います」と語り、「誰でも陳情に来てほしい」と話す。SNSは相手の顔が見えないことも多いうえ、打ち合わせがリモートで行われるケースが増えた現代だからこそ、対面で話をするメリットは大きいのだ。

近寄りがたいイメージの国会議員だが…

与野党で秘書経験を有し、現在は複数の業界団体で公共政策を担当するA氏は、陳情についてこう解説する。

「陳情は立場などに関係なく、誰でも、誰へでもできます。自分の考えに近い議員を調べて会いに行ってもいいし、敢えて反対の意見を持つ議員に説得へ行くのでもいいでしょう。個人で行っても、集団で行っても構いません。

実際、私が見てきた陳情の内容も、勤務する業界での困りごとから日々の暮らしの中で公共施設に感じていることなど、様々でした」

目白にあった田中角栄の自宅には、陳情に訪れる人が連日のように列を作っていたといわれる。角栄のゆるぎない実行力と信頼は、陳情によってつくられたといえるかもしれない。

質問主意書をたくさん出している議員は仕事熱心

ニュースでたびたび報じられ、社会問題になっているテーマであれば、「あの議員に話を聞いてほしいな」と顔が浮かぶかもしれない。しかし、まだあまり世の中で議論になっていない話題の場合、どんな議員がふさわしいのか、そもそも議員がどんな考えをもっているのか、わからないのが普通だ。そんなときは、どうすればいいのだろうか。

「ひとつアドバイスをすれば、質問主意書をたくさん出している政治家は、それだけ熱心に活動しているし、いろんな人の話を聞いているといえます。質問主意書とは、国会議員が内閣に対して、法案や政策などについて質問を行う際に提出する文書で、インターネット上でも閲覧できます。慣例として野党しか出さないものですが、政府の政策に全面反対するのではなく、問題解決型、対話重視型の質問も少なくありません。

国会質疑は所属する政党（会派）による割り当てで、時間や回数に制限はありますが、質問主意書に制限はありません。たくさん出している議員は、いつも質問のネタを探しているので、陳情を積極的に受けることが多いようです。当選回数が少ない議員なら、なお良いでしょう。

もしくは、あなたの選挙区から選出されている議員がおすすめです。地元で、個人名でポスターが貼ってある議員といえば、わかりやすいでしょう。2人以上いる場合は、雰囲気やブログなどを見て、お好みで選べばいいと思います。

あとは、出身地や出身大学が一緒とか、ちょっとしたきっかけがあれば話もしやすいですよね。与党じゃないとダメということも、野党じゃないとダメということも、まったくありません。でも、“政党はよくよく考えましょう”とだけは、念を押しておきます」

アポを取って向かうのが鉄則

国会議員に直接陳情を行いたい場合、手っ取り早いのが永田町にある衆議院・参議院の議員会館に赴くことだ。しかし、いきなりアポなしで訪問しても、政治家本人や関係者が不在であることがほとんどだし、何より失礼に当たるだろう。アポを取ってから行くべきだと、A氏はこう指南する。

「まずは、話を聞いてもらいたいと思える議員を見つけます。国会議員の多くはSNSをやっていますし、ほとんどの場合、ホームページも持っています。お目当ての議員が決まったら、いよいよアポを取ります。簡単なのは、ホームページに連絡先が書いてありますので、そこにメールすることです。

メールアドレスが分からない場合は、議員会館にある議員事務所の電話番号がそれぞれの議員のホームページ上などで公開されているので、電話して聞いてみればいいでしょう。また、東京に出ていくのが難しい場合は、各議員は各選挙区にも必ず事務所を持っています。近場で、良さそうな人を見つけて地元の事務所に連絡してみてください。いずれの場合も、メールや電話で秘書に具体的に日時を調整してもらい、準備をして臨みましょう」

議員会館ではマナーを守ろう

議員会館に着いたら手荷物検査があり、受付で議員の名前を伝えて、秘書に連絡を取ってもらう。入場カードが渡され、あとは議員の部屋に向かうだけだ。

「国会議員も何かと多忙なので、陳情に本人が出てこないこともあります。そのときは、事務所に詰めている秘書などが対応することが多いですね。ただ、“どうしても議員本人に直接お伝えしたい”と言えば、大臣経験者でもない限り、10分程度の時間は取ってくれる事務所のほうが多いと思います。そのかわり、日程調整には時間がかかるかもしれません。

相手が議員本人であれ、事務所の関係者であれ、ちゃんと丁寧に話をしましょう。熱くなりすぎるのではなく、冷静に話をするのがポイントです。わかりやすく要点をまとめた紙を持参してもいいと思います。対面できる時間は15分や30分のことが多いですが、一期一会だと思って信頼関係を築けるように話を進めてほしいです」

なお、議員会館のなかでは何をやってもいいわけではない。モラルのない振る舞いは避けたいものだ。

「議員の部屋には郵便受けがあるので、一度入館できてこれ幸いと、館内を歩き回って手あたり次第にビラを入れる人がいます。最近、そういった目に余る行為が多く、訪問先の事務所以外への接触は禁止になりました。議員会館に入ったら、受付で許可された議員以外の部屋には行かないで下さい。必死だから伝えたいという人は多いけれど、逆効果なのでやめましょう」

手当たり次第に陳情は逆効果

陳情を成功させるには、ある程度の戦略を立てて臨むことが重要である。

「“誰でもいいや”という感じで、手当たり次第に陳情に行く人や団体がいます。その気持ちはわかりますが、議員も人間です。“あの人のところに行ったのなら、自分じゃなくてもいいのでは”と思われては、逆効果。本気で何か実現したいことがあるのならば、“この人だ”と狙いを定めて陳情したほうがいいと思います。

とはいえ、“この人だ”と思える人に出会えるまでが長い、という話はよく聞くところです。SNSやホームページをこまめに見て、相性が良さそうな議員を調べてください。SNSって、けっこう議員の人格が出ていて、面白いですよ」

なお、アンチ与党の人は野党にしか陳情に行かないケースもあるし、その逆もあり得る。しかし、党の考えと異なっていても、個人レベルでは話がしやすく、理解を示してくれる政治家も少なくないのだ。

「できれば、与党と野党のどちらにも陳情し、双方に最低ひとりは信頼できる議員を作っていくといいですね。本気で活動を広げて、提言を国政の場で実現したいのであれば、与野党の枠を越えた広がりがあったほうが強いので、なおさらです。それこそ、政権交代もあり得る時代なわけですから、どちらの立場の議員とも話をしておき、味方を作っておくのがいいと思います」

SNSに不満を書くくらいなら陳情しよう

そのほかに、陳情の注意点はどのようなものがあるだろうか。

「政治家に対しては、過度に攻撃的にならずに、正確な情報を伝えましょう。自分の困りごとや受けた被害を誇張したり、嘘のデータを出すのは絶対にやめてください。陳情に限ったことではありませんが、仕事だって、話を盛っていることがバレたら信用は回復しませんよね。

あと、自分たちの思いを伝えることは存分にやっていただきたいのですが、感情的になったり、怒鳴ったりはしないでください。役所に対して怒鳴りつける感覚で、政治家に対しても怒鳴る人が増えてきた印象を受けます。陳情に行くときは、あくまで問題解決に行きましょう。国民がストレスや怒りをぶつけるのは、投票のときと心得るべきです。

SNSでは政治の話題で盛り上がることが増えていますが、XなどSNSで議員にアンチのコメントを書いても世の中は変わりません。直接会いに行って話を聞いてもらうほうが良いですよ」

陳情によって国会議員と信頼関係を築き、社会問題の解決に成功している人は少なくないと、A氏は話す。政治は人間が行うもの。そのために対話が大切なことは、いつの時代も変わらないようだ。

ライター・山内貴範

デイリー新潮編集部