食欲の秋がやってきました。2025年はサンマなど海の幸が豊漁な一方で、山ではマツタケの生育の遅れなど異変も…こうした中、ひそかに注目を集めているキノコがありました。



9月も終わり“本格的な秋”の気配が近づく中、静岡･富士市では小学生による”稲刈り体験”が行われていました。農業について知識を深めてもらおうと富士市立東小学校で毎年行われている行事で、児童は鎌の使い方に苦労しながらも丁寧に稲を刈り取っていきました。





（小学5年生）「こうやってお米を作ってくれてるんだなって感謝しました」「みんなでおいしく食べたいです」この季節に食べたくなるのが秋の味覚！これは秋の味覚の代表格、「サンマ」が売りの飲食店。（客）「大きいし身がふっくらしてて脂のっていておいしかった本当に。秋の味覚」店の人も今季のサンマの質には満足しているといい…。（食事処 高雅 スタッフ）「ことしのサンマは最高ですね。もう10年ぶり、15年ぶりぐらいにいいサンマで大型で刺し身にしても焼いても何してもおいしい」大ぶりのサンマが次々と水揚げされていたのは北海道。8月に全国で水揚げされたサンマは約4987トンで、2025年の同じ時期と比べて2倍近い量にのぼっています。秋の味覚の豊漁は「サンマ」だけではありません。愛知県の漁港でケースからあふれるほど水揚げされていたのは「イワシ」。三河湾ではこの時期だけ獲れるまさに今が旬の味覚です。愛知県のイワシは、2024年の9月は414トンの水揚げでしたが、9月の水揚げ量はすでに3000トンにのぼっていて、その差はなんと7倍以上。（イワシの加工業者）「（イワシは）ことしは豊漁ですね。こんなに上がったのは、記憶にないぐらい、何年かぶりの大豊漁ですね」（漁師）「やー、ことしは楽しい。（豊漁で）沖に行くのが楽しい。去年はちょっと酷かったね」例年に無い“大豊漁”となっている、この季節ならではの海の味覚。静岡県内のスーパーの売り場をのぞいてみると…。（記者）「こちら旬のサンマが並んでいる んですが、丸みを帯びていてかなり大きなサイズとなっています」”秋の味覚”の代表ともいえるサンマの価格は1尾270円と、前年と比較して50円ほど高い値段にはなっているのですが、サイズは1尾およそ155グラムと前年よりも2割3割ほど大きいサイズに…。また、この時期に旬を迎えるレンコンも100グラム96円とお手頃価格になっています。その一方で、そのほかの野菜には未だ価格高騰の波が…。（田子重 西中原店 増田 克己 店長）「全体的に野菜は高い。なかでも葉物野菜やトマトは高い」ほうれん草は1袋322円と去年より30円ほど高い価格に。またトマトは1個268円と前年より10円高い価格になっているといいます。（田子重 西中原店 増田 克己 店長）「全体的に生育状況。生育不良があると全体的に高値になる。暑さに弱い野菜もあるので、そういうのも影響している」長引く暑さによる影響は”秋の定番”マツタケなど山の恵みにも影響を与えていました。岐阜県にあるマツタケと栗の専門店では。（常連客）「楽しみにしていた栗を買いに来ました。栗ご飯にします。すごくおいしそう」毎年秋だけ営業するこのお店は、この日が開店初日。しかし、今季はある異変が。栗を保管している冷蔵庫を見せてもらうと…。（マルキク松茸店 店主 加藤 博信さん）「今の時期だと半分は埋まってないとダメなんですけど、こんな感じでがら～んとしてます」例年、段ボールで埋まるという冷蔵庫ですが、ほとんど何も置かれていません。さらに…。マツタケを並べる棚にいたっては…すっからかん。開店初日にも関わらず、入荷が間に合っていませんでした。暑さの影響でマツタケや栗の生育が遅れているといいます。（マルキク松茸店 店主 加藤 博信さん）「最盛期にはずらーっと並ぶんですけど、ことしはまだ全然、1回も並んでないです。さみしいですね」入荷が少ないことで価格の高騰も危惧されるマツタケ。そんな中、ひそかに注目を集めているものがあります。（高山 基彦 キャスター）「浜松市浜名区三ケ日町に来ました。こちらにマツタケの代わりになる"かもしれない"ものがあるということなんです。早速行ってみます」やってきたのは浜松市の「丸昌きのこ園」。代表の外山さんが案内してくれた先にあったのは…。（丸昌きのこ園 外山 尚孝 代表）「これが、”浜松キノコ”というキノコになります」（高山 基彦 キャスター）「浜松キノコですか、はじめて聞きます、傘の下の柄の部分がしっかりとして大きいですね。見た目はマツタケに近いけど、マツタケの品種じゃない？」（丸昌きのこ園 外山 尚孝 代表）「そうですね、ほぼ成分はシイタケです。30数年前にマツタケの菌とシイタケの菌を交配するチャレンジをして出来た突然生まれた菌です」「丸昌きのこ園」で栽培している「浜松キノコ」。マツタケとシイタケを掛け合させた品種の菌床で栽培し一か月で60キロを出荷。近隣の直売所3か所で販売。また市内のイベントに出店し、ブランド化を目指しています。見た目もマツタケにそっくり。並べてみても一見、見分けがつきません。（丸昌きのこ園 外山 尚孝 代表）「マツタケのような香りはありませんが、味・風味はぐっと凝縮した甘みがある」マツタケの代わりに購入する人もいるという「浜松きのこ」。値段も100g648円で、マツタケと比べるとかなりお手頃。肝心なのは、その味ですが…。（高山 基彦 キャスター）「すごくおいしい。弾力がすごくあるんですけど、 シャキシャキ食感。かんだ瞬間にすっと切れる。この食感がマツタケに近いですね」価格が高騰する秋の味覚の救世主として、にわかに注目を集めている「浜松きのこ」。静岡県内育ちのキノコで秋を感じてみてはいかがでしょうか。