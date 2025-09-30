梨花、“センス光る”自宅ショットに反響「素敵〜」「ずーとオシャレで憧れです」
モデルでタレントの梨花（52）が29日、自身のインスタグラムを更新。「The Story of My Home and Fashion（私の家とファッションの物語）」と自宅ショットや最近のファッションなどを披露し、「素敵〜」「モデルでセンスがめちゃくちゃ良いって凄い」「梨花さんずーとオシャレで憧れです」と反響を呼んでいる。
【別カット】「素敵〜」「オシャレで憧れです」センス光る梨花の自宅ショット
モノトーンを基調にした室内には、棚やイス、テーブルなどがスタイリッシュに配置されている。
ファッションについては「今年の夏は古着のTシャツを沢山買ったよ」「普段無地Tが多いから新鮮！次のYouTubeは古着屋でお買い物だー」と、自身では古着がトレンドになっていることを明かした。
コメント欄には、ほかにも「可愛過ぎてまいったぁー サイコー」「ソファはどちらのですか？」「ずっと真似したい」「YouTube楽しみでーーす」などの声が寄せられている。
