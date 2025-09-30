石川界人、結婚生報告で左手薬指の指輪も輝く プロポーズの言葉も明かす！レストランで1ヶ月前から準備のサプライズ
声優の石川界人と内田真礼が30日、結婚したことを報告した。発表後、石川は自身のYouTubeチャンネルにて生配信を実施し、左手薬指に輝いている指輪を見せながら、現在の心境をつづった。
【動画】結婚指輪チラリ！内田真礼へのプロポーズの言葉を明かした石川界人
動画ではファンから祝福コメントが殺到し「恥ずかしい！顔が赤い」と笑いつつ「まさかですよね…自分のような人間が『結婚できるのかな？』と思っていたのですが、どうもすてきな縁に恵まれまして『この方と幸せになりたい！』という方と巡り会えた」とにっこり。
ファンからの質問に答える形で「指輪が見たい人がいるんですね。どうしよう、いいか。はい！」と左手薬指にはめた指輪を披露。さらに、「お互いの呼び名は？」と問われると、「恥ずかしいですね（笑）あれですよ、普通です。ふ、ふ、普通です！人前に出る時と変わらない呼び名です。姉さん呼びはしていないです！さん付けで呼ばせていただいている。向こうは君付けで」と照れていた。
また、プロポーズの言葉については「これはですね、ちゃんと話してもいいか許可を取ってきました！」とし「プロポーズの言葉は『もうちょっと頑張って！あとで全部わかるから！』です」と爆笑。
その理由は「サプライズだったんですよ。サプライズで、ディナーに行きまして。僕の手荷物が少なかったために、向こうは『プロポーズしないんだな』と思ったらしく、お酒も進んでいたので途中で眠くなってしまい…。でも、こっちは１ヶ月前からレストランと連携もとっていまして、サプライズの準備をしていた。（眠そうな内田の真似をしながら）それを見てパニックになりまして、寝息も聞こえ始めてしまったので『あとちょっと頑張って！あとで全部わかるから！』と」と経緯を説明した。
そして「それを言ったあとに、デザートプレートの上に英語で『結婚してください』と書いてあるものを出していただいて、少ない手荷物から『結婚していただけないでしょうか？』と指輪を出させていただいた」とプロポーズエピソードを明かした。
内田は、アニメ『アイドルマスター シンデレラガールズ』神崎蘭子役、『中二病でも恋がしたい！』小鳥遊六花役などで知られる人気声優で、実弟は声優の内田雄馬。石川は『僕のヒーローアカデミア』飯田天哉役、『盾の勇者の成り上がり』岩谷尚文役、『青春ブタ野郎』シリーズの梓川咲太役などで知られる。
