フリーアナウンサーの徳光和夫（84）が29日放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。巨人終身名誉監督・長嶋茂雄さん（享年89）について語った。

監督就任後、長嶋さんは現役時代の体型を保っていて「監督になっても選手時代のスーツを着ることができた。現役プレーヤーの長嶋茂雄の体型を損ねてはいけないと。監督時代も常にランニングして体型を維持した」と説明。

さらに「腹筋を鍛えてた。なぜかと言うと、現役時代の長嶋茂雄の体型のまま胴上げされる。そうすると、体がVの字になる。監督でVの字になって胴上げされてるの、多分長嶋さんだけですよ」とし、「長嶋さんの美学だと思う。常に長嶋茂雄でなければならない」と話した。

長嶋さんといえば、ユニークな発言が多かったが「あれも多分、意識してたと思いますね」「リップサービスだと思いますね。最初からそうではないと思います。だんだん自分のことを面白がってくれる人がいるんだ、それはこうなんだなっていう長嶋さんなりの分析があって。長嶋茂雄でなければいけないっていう生き方をされた」と述べた。