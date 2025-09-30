COSRX♡韓国発のRXザ・ビタミンC23セラムが最新処方で登場

世界中で愛される韓国発スキンケアブランドCOSRXの人気セラム『RXザ・ビタミンC23』が、最新処方でリニューアル。ピュアビタミンC23％配合はそのままに、独特の香りを改善し肌へのやさしさもアップ。2025年10月1日からQoo10のBIGセール「メガポ」にて先行販売がスタート♡透明感あふれる肌を叶える集中ケア美容液です。

リニューアルで香りと使用感が進化

高濃度ビタミンC特有の香りを排除し、代替成分を配合。これまで気になっていた不快感を抑え、肌にやさしく心地よい使用感に。

刺激成分も取り除かれたため、肌質を問わず安心して使用できます。毎日のスキンケアに取り入れやすい、香りと使用感にこだわった最新処方です♪

ピュアビタミンC23％で肌悩みに多角的アプローチ

化学的変形の少ないピュアビタミンCを高濃度で配合。くすみや毛穴、キメの乱れにアプローチし、うるおいと透明感を与えます。

洗顔後、化粧水で整えた肌に適量を指先でなじませるだけで、夏の紫外線ダメージケアにも最適。集中的なビタミンケアで、キメの整ったツヤ肌を実感できます。

COSRX限定リニューアル♡透明美肌へ

『RX アドバンスド ザ・ビタミンC23セラム』（20g・税込2,680円）は、ピュアビタミンC23％配合で透明感あふれる肌へ導く集中ケア美容液。

10月1日からQoo10で先行販売、メガポ期間中はさらにお得に購入可能♡香りと使用感が進化した限定リニューアルで、毎日のスキンケアをより快適に楽しんでみてください♪