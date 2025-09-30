現在放送中のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

【写真】政演が書いた『心学早染草』。あらためて見てみれば…

9月28日放送の第37回「地獄に京伝」にて蔦重と戯作者・北尾政演がまさかの衝突。

そこでのやりとりがSNSなどで話題になっています。

＊以下第37回のネタバレを含みます。

＜第37回のあらすじ＞

春町（岡山天音さん）が自害し、喜三二（尾美としのりさん）が去り、政演（古川雄大さん）も執筆を躊躇する。

その頃、歌麿（染谷将太さん）は栃木の商人から肉筆画の依頼を受け、その喜びをきよ（藤間爽子さん）に報告する。

一方、定信（井上祐貴さん）は棄捐令、中洲の取り壊し、大奥への倹約を実行する。

その煽りを受けた吉原のため、蔦重は政演、歌麿に新たな仕事を依頼するが、てい（橋本愛さん）がその企画に反論する。

『心学早染草』に激怒

鶴屋の話から、政演が『心学早染草』という本を刊行していたことを知った蔦重。

その本は、善魂（善玉）と悪魂（悪玉）を登場させることで、定信が推し進める「倹約、正直、勤勉」という教えを分かりやすく説いたものでした。

蔦重や戯作者たちが苦しめられている定信の改革を、より広めようとした内容に蔦重は怒り心頭。

吉原の扇屋にいる政演のもとに押し掛けると「お前…こんなふんどし担いで何考えてんだよ！おい！」と政演に迫ります。

政演の頭を力強く叩いた蔦重

逃げる政演を追い詰めた蔦重。

政演から面白くなかったか、と尋ねられた蔦重は「面白かったよ…お前、こんな面白くされちゃみんな真似して、どんどんふんどし（定信）担いじまうじゃねえかよ！」と伝えつつ、こんな本を出していたら、死んだ春町から屁をひられると激怒します。



対して「お…面白けりゃいいんじゃねえですかね？」とこたえた政演。

「面白くなきゃ、どのみち黄表紙は先細りになっちまうよ！」「それこそ、春町先生に嵐みてえな屁ひられるってもんじゃねえですかね！」と伝えると、怒りが頂点に達した蔦重は、手に持った本で政演の頭を力強く叩きます。

続けて政演へ「戯け者はふんどしに抗ってかねえと、一つも戯けられねえ世になっちまうんだよ！」と伝えた蔦重。

対して政演が「俺、もう書かねえっす…。蔦重さんとこでは一切書かねえっす！」と蔦重との決別を告げたところで、ドラマは幕を下ろすのでした。

視聴者の反応

定信の改革が進み、圧力が強くなる中で、戯作者たちが自らの元から離れていった蔦重。

そんな中で、町人という立場の戯作者・北尾政演に蔦重は期待を寄せます。しかしその政演が、改革の内容を広めるような本を書いたことを知った蔦重は激怒。結果として政演と対立してしまいました。

その二人のやりとりを前に、視聴者の間ではさまざまな意見が飛び交っています。



蔦重のやや横暴にも見えた態度に対して、たとえば「自由を求めた蔦重が、反権力でないと認めないという形で作家の『面白いものを作りたい』という意志を妨げるという」「エンタメは面白くてなんぼで自身の主張を前面に立てるならそれはもう別物になってしまう。なんというかマスメディアの歴史を凝縮したような話になって来た」「自分の意にそぐわない作品を他社で書いたら乗り込んで本で頭をはたく、いつからそんな人間になっちまったんだいお前さんは」「春町先生が命を懸けてまで伝えたかった思い、政演の方がよっぽど分かってる」といった声が。

また、改革にまい進する定信と、反発する蔦重の関係性については「定信に反発して猛進していたら、いつのまにかやっていることや態度が定信とそう大差なくなっているのが、ものすごい皮肉」「＜＊＊の死を無駄には出来ない＞という思いに囚われ躍起になるパターンで、春町なら望まない拙い方向へ進んでいる」「定信も蔦重も自分の思いしか見えてない…」といった声もみられていました。

ーーー

大河ドラマ第64作となる『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった、”蔦重”こと蔦屋重三郎が主人公。

蔦重を演じるのは、NHKドラマ初出演となる横浜流星さん。脚本は、連続テレビ小説『ごちそうさん』大河ドラマ『おんな城主 直虎』などを手掛けた森下佳子さん。

さらに語りは、蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として、綾瀬はるかさんが担当する。