¡¡¿Íµ¤½÷À¥¿¥ì¥ó¥È2¿Í¤¬¡Ö¿ÍÀ¸½é¡×¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ËÄ©Àï¡£SNS¤Ç¸ø³«¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²¦ÎÓ(27)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µHKT48¤Ç½÷Í¥¤ÎÅÄÃæÈþµ×(24)=·§ËÜ¸©½Ð¿È¡£
¡¡¡Ö²¦ÎÓ¤Á¤ã¤ó¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ2¿Í¤Ç¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤·¤¿¤è¡¡¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤Î¾è¤êÊý¤ò½¬¤Ã¤Æ¼Ì¿¿¤â»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¿ÍÀ¸½é¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¡ª³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã #¾ÅÆî¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¥¦¥§¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÇÈÂÇ¤ÁºÝ¤ËºÂ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢½é¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡¢¸«»ö¤ÊÇÈ¾è¤ê¤ÎÆ°²è¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡¡SNS¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö´é¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥ä¥Ð¡×¡Ö¤¹¤´¡¼¤¤¡×¡Ö¥Ð¥¤¥ó¥Ð¥¤¥ó¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£