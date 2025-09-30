¡Ö¥í¥ó¥°¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡ª¡×½Ð¸ý²Æ´õàÉÔ°ÕÂÇ¤Áá¥É¥ì¥¹»Ñ¤ËÂçÈ¿¶Á¡ÖÊÌ¿Í¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Ç¥³¥ë¥ÆÁ´³«¡×¡ÖÈ¯¸÷¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¾å¤â²¼¤â¥Ü¥Ç¥£Á´³«¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤Î½Ð¸ý²Æ´õ(23)¤¬´Ú¹ñ¤Î±Ç²èº×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½Ð¸ý¤Ï½÷Í¥¤ÎÆîº»ÎÉ(23)¤ÈW¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡ÖËü»ö²÷Ä´¡¡¥ª¡¼¥ë¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥º¡×¤¬¡¢Âè30²ó³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×VisionÉôÌç¤ËÀµ¼°½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿¤¿¤áÅÏ´Ú¡£»ù»³Î´´ÆÆÄ¡¢½÷Í¥¤ÎÆîº»ÎÉ(23)¤È¤È¤â¤Ë¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤È¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¤§¡ª¡ª¥Ç¥³¥ë¥ÆÁ´³«¤Ç¡¢¤«¤Ä¥í¥ó¥°¤«¤È»×¤¤¤¤ä¥ß¥Ë¾æ¤À¤Ê¤ó¤Æ¡×¡ÖÈþµÓ¥É¡¼¥ó¡×¡Ö°ÂÄê¤Î¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖÊÌ¿Í¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÂç¿Í¤Î½÷Í¥¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í♡¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤ËÁÇÅ¨¤¹¤®¤Æ¸ÀÍÕ¤ò¼º¤Ã¤¿¡ª¡×¡ÖÈ¯¸÷¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤ó¤È¤Ë♡¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¤µ¤Ê¤¬¤éÉþ¤âÀ¨¤¯Ì¥ÎÏÅª¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£