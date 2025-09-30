日本女子ツアー第2回リランキングを29位で突破した高木優奈 後半戦で目指すのは「ジャイアントキリング」と宣言！
高木優奈が自身のインスタグラムを更新。第2回リランキングで29位に入ると、「どんな時も応援してくれるスポンサー様とファンの皆様のおかげで 後半戦もギリギリ試合に出れそうです！」と嬉しそうに投稿。そして「感謝です！ありがとうございます」とお礼の言葉を記した。
【写真】スヌーピーたちと横断歩道を渡る？高木優奈【本人のInstagramより】
「結果が出ないことや 怪我をしてしまう事に 腹が立つし情けないけど」と心情を吐露しつつも、「マイナスな事は考えないほうが良いと思うので ここから先良くなる事だけを考えています」と前向きな気持ちを強調。「んー こっからジャイアントキリング」と、シーズン終盤戦には格上の選手たちを打ち負かし、大番狂わせを演じることを目標に掲げていた。ここで、ガラリと話題転換。「あ、世界陸上行きました」と、国立競技場で開かれたビッグイベントを観戦してきたことを報告。「マクローフリンなのかマクラフリンなのか まぁとにかく Mclaughlinがカッコよかったです」と、女子400ｍハードルの世界記録保持者でありながら、今大会では女子400ｍに出場し、見事に優勝。大会史上初の2種目制覇を達成した米国のシドニー・マクラフリン（テレビ中継ではマクローフリン）の走りを絶賛した。投稿写真にある「48.29」は準決勝で19年ぶりに米国記録を更新したタイム。決勝戦ではさらに記録を更新し、世界歴代2位となる47秒92を記録している。さらに話題を転換。最後は「あ、あとスヌーピー好きです」と記すと、スヌーピーやチャーリー・ブラウンたちと並んで横断歩道を歩いているように見える面白写真を公開。「たまにはオフショットも共に投稿してみました」と投稿を締めくくった。この投稿に神谷そらは「先生後半戦もよろしくお願いします！」とコメントすると、高木は「こちらこそ！！！」と答えながらも「先生って呼ばないで！！！笑笑」と返信していた。ファンからも「何時も明るく前向きに頑張る優奈プロ、応援してますよ〜」「後半戦もファイトォォ！！」など熱い声援が送られていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
次戦に備えハワイ入りした岩井明愛&千怜 パイナップルのオブジェから顔を覗かせリラックスタイム
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
勝みなみが母親とハワイでダイヤモンドヘッド登山 2年越しの夢を実現、美しいご来光に感激
畑岡奈紗が米シニアツアーに参戦中の藤田寛之とテキサス州でラウンド 「色々お話しを伺えて学びの1日になりました！」
【写真】スヌーピーたちと横断歩道を渡る？高木優奈【本人のInstagramより】
「結果が出ないことや 怪我をしてしまう事に 腹が立つし情けないけど」と心情を吐露しつつも、「マイナスな事は考えないほうが良いと思うので ここから先良くなる事だけを考えています」と前向きな気持ちを強調。「んー こっからジャイアントキリング」と、シーズン終盤戦には格上の選手たちを打ち負かし、大番狂わせを演じることを目標に掲げていた。ここで、ガラリと話題転換。「あ、世界陸上行きました」と、国立競技場で開かれたビッグイベントを観戦してきたことを報告。「マクローフリンなのかマクラフリンなのか まぁとにかく Mclaughlinがカッコよかったです」と、女子400ｍハードルの世界記録保持者でありながら、今大会では女子400ｍに出場し、見事に優勝。大会史上初の2種目制覇を達成した米国のシドニー・マクラフリン（テレビ中継ではマクローフリン）の走りを絶賛した。投稿写真にある「48.29」は準決勝で19年ぶりに米国記録を更新したタイム。決勝戦ではさらに記録を更新し、世界歴代2位となる47秒92を記録している。さらに話題を転換。最後は「あ、あとスヌーピー好きです」と記すと、スヌーピーやチャーリー・ブラウンたちと並んで横断歩道を歩いているように見える面白写真を公開。「たまにはオフショットも共に投稿してみました」と投稿を締めくくった。この投稿に神谷そらは「先生後半戦もよろしくお願いします！」とコメントすると、高木は「こちらこそ！！！」と答えながらも「先生って呼ばないで！！！笑笑」と返信していた。ファンからも「何時も明るく前向きに頑張る優奈プロ、応援してますよ〜」「後半戦もファイトォォ！！」など熱い声援が送られていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
次戦に備えハワイ入りした岩井明愛&千怜 パイナップルのオブジェから顔を覗かせリラックスタイム
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
勝みなみが母親とハワイでダイヤモンドヘッド登山 2年越しの夢を実現、美しいご来光に感激
畑岡奈紗が米シニアツアーに参戦中の藤田寛之とテキサス州でラウンド 「色々お話しを伺えて学びの1日になりました！」