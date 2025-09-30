18歳・本多もか、“泡風呂”グラビアで“オトナボディ”を披露 『週プレ』初登場
名古屋を拠点として活動するアイドルグループ・delaの本多もかが、29日発売の『週刊プレイボーイ』41号（集英社）のグラビアに登場した。
【写真】“泡風呂”グラビアで“オトナボディ”を披露した18歳・本多もか
アイドルだけでなく、「スーパー耐久シリーズ2025」のレースアンバサダーとしてテクノファーストレディを務める本多、カラオケDAMでグラビア映像を見ながら歌える「グラカラ」に2025年11月から出演予定となっている。
『週プレ』初登場となる今回は“泡風呂”グラビアに挑戦。“オトナボディ”を披露している。
ほか同号の表紙＆巻頭グラビア＆DVDにはSTU48・工藤理子、伊織いお、蓬莱舞、上西怜、櫻井おとの、水瀬さらら、永松波留が登場する。
