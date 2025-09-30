藤あや子、自慢の煮付け並ぶ健康的な和定食を披露 食卓ショットに反響「おいしそう」「料理、上手いですね」
秋田出身の歌手・藤あや子（64）が28日、自身のブログを更新。「あや子メシ」と題して、自宅で手作りした和定食の写真を公開した。
【写真】「うわぁ美味しそう〜」「料理、上手いですね」藤あや子の自慢の煮付け並ぶ“手作り”和定食
藤は「きんき煮付け 肉じゃが 厚揚げと舞茸の煮物 イカの煮付け しじみの味噌汁」と献立を紹介し、テーブルの上に並んだ料理の写真をアップ。栄養バランスの取れた一汁三菜の食卓が披露されている。
煮付けは「秋田の甘口醤油と生姜 日本酒 オリゴ糖 根昆布を入れて強火で炊きました」と説明し、「煮付けの天才かぁーーーって自画自賛」と煮付けが得意料理の1つであることを伝えた。
コメント欄には「うわぁ美味しそう〜 秋田県のお醤油を使って 煮付けですか あや子さんは、煮付けもお上手すぎますよ」「この魚貝類豊富なあや子メシはほんといいですね」「おいしそうですね」「りっぱなきんきの煮付けですね とっても美味しそうです」「料理、上手いですね」といった声が寄せられ、料理上手ぶりに称賛の声が相次いでいる。
