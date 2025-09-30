ABCテレビ『news おかえり』お天気リポーター谷くるみ、卒業発表「おかえりファミリーになれて幸せでした！」
ABCテレビ『news おかえり』（月〜金 後3：40〜7：00 ※関西ローカル）が29日、公式インスタグラムを更新。お天気リポーターの谷くるみさん（22）が卒業を報告した。
【写真】エビシーとのハグ2ショットを公開したお天気リポーター・谷くるみさん
「みなさん、おかえりなさい 谷くるみです 今日の放送をもちましてお天気リポーターを卒業することとなりました」と公表。「最後のスカイテラスはスッキリとした青空と月が見えていて、久しぶりにエビシーも一緒でした！」と伝え、エビシーとハグした2ショットをアップ。
「1年9ヶ月担当させていただきましたが、あっという間で本当に楽しかったです」「学生時代におかえりファミリーになれて幸せでした！」とつづった。
谷さんは関西外国語大学4年生。2024年1月4日にお天気リポーターデビュー。月曜・水曜を担当していた。
この投稿に「もう、くるみちゃんが観られないのは残念ですが、これからも頑張って」「お顔 見られなくなるのが残念です これからの ご活躍 お祈りしてます」「お疲れ様でした」など、谷さんを労う声や卒業を惜しむコメントが寄せられた。
【写真】エビシーとのハグ2ショットを公開したお天気リポーター・谷くるみさん
「みなさん、おかえりなさい 谷くるみです 今日の放送をもちましてお天気リポーターを卒業することとなりました」と公表。「最後のスカイテラスはスッキリとした青空と月が見えていて、久しぶりにエビシーも一緒でした！」と伝え、エビシーとハグした2ショットをアップ。
谷さんは関西外国語大学4年生。2024年1月4日にお天気リポーターデビュー。月曜・水曜を担当していた。
この投稿に「もう、くるみちゃんが観られないのは残念ですが、これからも頑張って」「お顔 見られなくなるのが残念です これからの ご活躍 お祈りしてます」「お疲れ様でした」など、谷さんを労う声や卒業を惜しむコメントが寄せられた。