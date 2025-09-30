俳優の大東駿介（39）が30日、NHK情報番組「午後LIVE ニュースーン」（月〜金曜後3・10）に出演。同日スタートの同局連続ドラマ「シバのおきて〜われら犬バカ編集部〜」（火曜後10・00）で共演する柴犬ののこちゃんと登場した。

同ドラマは柴犬専門雑誌の編集部を舞台にした物語で、大東は編集長・相楽俊一を演じる。のこちゃんは相楽の愛犬・福助として登場し、声を俳優の柄本時生が担当する。

「現場で撮影の途中に福ちゃんの声は（柄本）時生くんがやってくれるというのを聞いて」と大東。「それまで無条件にかわいい、かわいいって言えてたんですけど、時々時生くんの顔が浮かび始めて、なでていいものか…、なでたくないな…みたいな感じになって」と苦笑。のこちゃんに柄本の顔が重なったことを明かした。

「でも（音を）はめてみたらピッタリなんですよ」と太鼓判。スタジオでも編集された映像が公開された。また、番組出演前に柄本と局内で遭遇したことも明かし、「一応、時生くんの頭もなでておきました」と衝撃告白し、「ちょっとかわいげがなかったですね、あんまりね」と笑わせた。