MLBのレギュラーシーズンが終了し、ア・リーグの打者成績が確定しました。

ヤンキースのアーロン・ジャッジ選手は7部門を制覇。昨季打率.322でリーグ3位の記録だったジャッジ選手は今季キャリアハイの打率.331を記録し初めての首位打者を獲得。また出塁率.457、長打率.688、OPS1.145は両リーグトップであり、今季もMLBに痛烈な存在感を残しました。

また、マリナーズ正捕手のカル・ローリー選手が60本塁打で見事本塁打王に。キャッチャー歴代、スイッチヒッター歴代、さらに球団記録を塗り替える数字をたたき出しました。その結果125打点を挙げ、打点王も獲得しています。

ヤンキースのホセ・カバレロ選手はメジャー3年目でキャリアハイの49盗塁を決め、盗塁王に輝いています。

▽ア・リーグ打者成績一覧

137得点 アーロン・ジャッジ(ヤンキース)184安打 ボビー・ウィットJr.(ロイヤルズ)47二塁打 ボビー・ウィットJr.(ロイヤルズ)13三塁打 ジャレン・デュラン(レッドソックス)60本塁打 カル・ローリー(マリナーズ)125打点 カル・ローリー(マリナーズ)49盗塁 ホセ・カバレロ(ヤンキース)打率.331 アーロン・ジャッジ(ヤンキース)出塁率.457 アーロン・ジャッジ(ヤンキース)長打率.688 アーロン・ジャッジ(ヤンキース)OPS1.145 アーロン・ジャッジ(ヤンキース)長打数85 アーロン・ジャッジ(ヤンキース)塁打数372 アーロン・ジャッジ(ヤンキース)