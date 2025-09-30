みずほ証券、富裕層向け事業を強化…浜本吉郎社長「かかりつけ医」のような専門人材を育成
みずほ証券の浜本吉郎社長が読売新聞のインタビューに応じ、富裕層向け事業を強化する方針を明らかにした。
「営業担当者を顧客の『かかりつけ医』のような存在に育てる」と述べ、資産管理や事業承継など複雑な課題に対応する専門人材を増やす考えを示した。
みずほ証券の人員構成は、リテール（一般消費者向け）部門が富裕層や法人向けの３〜４倍と偏っているが、競合する大手証券ではおおむね１対１に近づいているという。浜本氏は「いきなり野村証券などと同水準にはできないが、極力近づける」と語り、既存の営業店舗を集約して捻出した人材を、富裕層部門へ再配置させる方針を明らかにした。
みずほ証券は、４９％出資する楽天証券を含めた顧客の預かり資産が約１００兆円と、野村証券（約１５０兆円）などに水をあけられている。富裕層向け事業の拡大に向け、４月には元野村証券常務執行役員の湯原裕二氏を常務執行役員に招き、リテール・事業法人部門長に起用した。
債券引き受けなどの強みは維持しつつ、資産管理など富裕層向け事業を強化する。浜本氏は「単年度の資産流入額は１０年連続で１兆円を超えており、差を一歩ずつ縮めたい」と強調した。
リテール事業では、楽天証券や、約２５％出資するＰａｙＰａｙ証券との連携を加速させる。スマートフォンアプリ向けに提供する金融機能を強化するとした。