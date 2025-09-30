全日本空輸は、２０２７年度に定年退職の年齢を現在の６０歳から６５歳に引き上げる方針を固めた。

３０日に労働組合に提案した。人手不足が深刻化する中、経験豊富なベテラン社員の専門性を生かしつつ、若手社員への技術継承も狙う。

現在は定年後１年ごとに再雇用契約を結び、最長６５歳まで嘱託社員として勤務できる。新制度では、６０歳以降に役割などを限定する状況は維持した上で、正社員にして処遇を引き上げる。

２４年度に５９歳時点の約４割だった嘱託社員の年収を約６割に引き上げたばかりだが、正社員化により約７割となる。国家資格が必要で専門性が高いパイロットや整備士では、約９割を確保することも可能となる。

２７年度時点の６０〜６５歳の社員は約１５００人となる見込みで、年数十億円の人件費増を見込む。今後、労使協議を進め、正式決定を目指す。

航空業界では、国内線の路線網の維持に加え、国際線の需要増にも対応が必要で、人手不足が深刻となっている。同業の日本航空は、６０歳の定年を維持しているが、２４年に６５歳までの嘱託社員の年収を現役時と同水準に引き上げる制度改定を行った。