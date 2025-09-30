（女子生徒の父親）

「娘ともっと話をたくさん話をしたかったんです。娘ともっとたくさんの時間を過ごしたかったです。親として、娘をそんな状況から助けてあげられなかったのが本当に申し訳ない。心から謝りたい」



会見場で、女子生徒への思いを口にした父親。3年前の9月末、女子生徒は14歳、中学3年生という若さで自ら命を絶ちました。



4月に静岡･焼津市内の公立中学校に転校してから間もなくして、受けていたというのが。





（女子生徒の父親）「数々の嫌がらせ、陰口、それが飛び交っているようなクラス、その矛先が娘に向けられていた」“いじめ”です。これは、第三者委員会が行った調査報告書。そこには…。（女子生徒への言動）『体育の時や廊下ですれ違う時に「なにあれ」「ださ」「そんなものできないの」などの声が聞こえてきた』（女子生徒への言動）『「きもい」「くさい」といわれていたのを聞いた』『〇〇さん（亡くなった女子生徒）の話題、「うざい」など言っていたのを聞いた』女子生徒に対するいくつもの悪口や陰口などが記されていました。さらに、その後も…。（女子生徒が受けた行為）・発言などをすると、かげで静かに笑っている人を見たことがある・近くで真似したり、からかうようなことをしていた・音楽の時間、みんなで歌っているときに男子が見て笑っていたなどの冷やかしやからかい。そして、亡くなる10日ほど前には、学校の発表会のために女子生徒が描いた絵が破かれた状態で見つかったといいます。第三者委員会はこうした事例を確認し日常的に“いじめ”があったと認定。その中で両親が訴えているのが…。（代理人弁護士）「女子生徒からいじめを示唆するSOSがされていたにも関わらず、教員から適切な対応が取られなかった」亡くなる2か月前。道徳の授業で女子生徒が記入したプリントを見ると…。（女子生徒）「生きる意味を探すのでは無く、死ねない理由を探すべき」「本当の自分は出さない、またいじめに合うかもしれないから」いじめのサインと受け取れる言葉が。（女子生徒）「学校でも家でも元気に振る舞っている時もあるし、冷静を装っているときもあってぐちゃぐちゃ。1人の時では、本当に暗くて、きょうの自分の振り返りを少ししている。思い出す程度。ではある。いつもぐちゃぐちゃな心境」しかし、担任は「Good job」というはんこを押して返却。声かけや確認は行われませんでした。この状況を受け、両親は焼津市に対し、「いじめを認識できたのに対応を取らなかった」などとして、7000万円余りの損害賠償を求める訴訟を起こしたのです。（女子生徒の父親）「十分な対策をしてたとしたら、私たちの娘がなぜなくならないといけなかったのか。なぜ加害生徒側はばかりが守られるのか。被害者が我慢しなければならないことが多いのか。いじめ防止対策に関する制度が万全なのか。万全だとしたら、なぜいじめに苦しむ子供たちが減らないのか。加害生徒はもちろん、学校、市教委には不信感しかありません」一方、焼津市の中野市長は、29日の定例会見で言及。（焼津市 中野 弘道 市長）「亡くなられた生徒や周りのみな さんの気持ちを思えば、深く辛いものがある。しっかりと人を大切にすることを改めて胸にして少しずつ進んでいけばありがたいかなと思っています」教育委員会は、「訴状の内容を把握できていないのでお答えできない」とコメントしています。文部科学省は、子どものSOS相談窓口で悩みを受け付けています。「1人で悩まずにいつでも相談してほしい」と呼びかけています。