台風15号の竜巻により甚大な被害を受けた静岡･牧之原市は、県に対して3回、自衛隊の派遣を求めていたことが分かりました。



鈴木知事はきょう、派遣要請を行わなかった理由について自衛隊側から「派遣はできない」との回答があったと説明しました。



9月5日に起きた台風15号に伴う国内最大級の竜巻で、特に被害が大きかった牧之原市。県に対して、自衛隊の派遣を被災翌日の6日から8日にかけて計3回求めていたことが明らかになりました。





自衛隊の災害派遣は、市長や町長から知事に要請し、そこから自衛隊へと要請する流れとなっています。その判断基準は、人命救助の必要があるかの「緊急性」や、「公共性」、そして自衛隊以外に対応できる手段がないかという「非代替性」の、3つの要件を満たす場合に総合的に判断することとなっています。過去には、2022年9月、台風15号の影響により静岡市で発生した大規模な断水などを受け県は自衛隊の派遣要請を行い取水口の土砂撤去作業が自衛隊によって行われました。被災から2日後の今月7日、鈴木知事は牧之原市を視察。その際には、牧之原市の杉本市長が知事に直接、自衛隊の災害派遣を依頼していました。（鈴木知事）「かなり暑い中で作業をされているみなさんが疲れもたまっている。入浴支援やがれきの撤去もあるので、できるだけ自衛隊の災害派遣がお願いできないか（市長から）依頼をいただいた。自衛隊と調整してしかるべき処置をとっていきたい」しかし、結果的に県は自衛隊の派遣要請は行わず疑問の声が上がっていました。30日午後に行われた会見で、鈴木知事は派遣要請に向けて調整を行っていたことを明らかにしました。（鈴木知事）「がれきの除去でありますとか、 あるいは入浴支援、こうしたことを自衛隊に要請をしていただきたいということで、自衛隊 の方に打診をさせていただきました。しかし、自衛隊の方としては、今回の案件につきましては派遣の条件を満たさない ということで派遣をしないという方針でございました」県は牧之原市から要請を受け9月6日から7日にかけ、自衛隊派遣に向けて調整を進めていたものの、8日になり自衛隊側から災害派遣の3要件に合致せず「派遣はできない」との回答があったということです。災害派遣に至らなかったことについて鈴木知事は。（鈴木知事）「これだけの大きな竜巻被害を想定してなかったと、国の制度として、ちょっと今回の件を整理して、必要があれば、また国の方に災害対応について、これから恐らく豪雨災害に伴って、同様の竜巻被害が発生する可能性は十分考えられるので、しっかりそうしたものにも対応できるように…またお願いをしたい」