NHK ONEアカウントの移行方法

NHKは、10月1日からサービス開始する「NHK ONE」について、これまで「NHKプラス」を利用していたユーザーに向けた移行手続きを呼びかけている。移行手続きはWebサイトから行なえる。

この移行手続きの対象者は、8月15日までに旧NHKプラスの利用申し込みをし、ID登録を完了した人が対象。対象者はすでに旧アプリで受信契約の情報を入力しているため、NHK ONE利用に伴って、改めて受信契約情報を登録することなく移行できる。

なお、移行には旧NHKプラスで8月15日時点で登録していたメールアドレスが必要。

10月1日以降に新しいNHK ONE Webサイトにアクセスし、サイト右上の「新規登録」ボタンをクリック。「旧NHKプラスを利用されていた方はこちら」をクリックして、利用規約への同意やプライバシーノーティスの確認などをチェックした後に、パスワードを設定すれば、NHK ONEアカウントへの移行が完了する。

アカウントの移行後は、新しいNHKプラスのアプリをダウンロードし、NHK ONEアカウントでログインすることで、サービスを利用できる。