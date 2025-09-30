欧州株　軟調に始まる、米政府機関閉鎖への警戒感などで
東京時間16:50現在
英ＦＴＳＥ100　 9284.25（-15.59　-0.17%）
独ＤＡＸ　　23692.71（-52.35　-0.22%）
仏ＣＡＣ40　 7846.50（-34.37　-0.44%）
スイスＳＭＩ　 12027.17（+20.46　+0.17%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間16:50現在
ダウ平均先物DEC 25月限　46521.00（-91.00　-0.20%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6700.25（-13.25　-0.20%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　24783.25（-54.50　-0.22%）