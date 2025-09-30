欧州株 軟調に始まる、米政府機関閉鎖への警戒感などで
東京時間16:50現在
英ＦＴＳＥ100 9284.25（-15.59 -0.17%）
独ＤＡＸ 23692.71（-52.35 -0.22%）
仏ＣＡＣ40 7846.50（-34.37 -0.44%）
スイスＳＭＩ 12027.17（+20.46 +0.17%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間16:50現在
ダウ平均先物DEC 25月限 46521.00（-91.00 -0.20%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6700.25（-13.25 -0.20%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 24783.25（-54.50 -0.22%）
