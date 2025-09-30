◆テニス ▽木下グループ・ジャパン・オープン最終日（３０日、東京・有明コロシアム）

日本男子ダブルスのＮＯ１プレーヤーで、ダブルス世界ランキング１１２位の柚木武（イカイ）が、２０２４年全豪覇者で最年長世界１位をマークしたロハン・ボパンナ（インド）とのペアで、日本人としては２０１８年のマクラクラン勉以来の優勝はならなかった。第２シードのユーゴ・ニス（モナコ）、エドゥアル・ロジェバセラン（フランス）組に５−７、５−７のストレートで敗れた。

柚木組は、第１セット、一気に３−０とリードする絶好のスタートを切った。最初のポイントで、柚木が時速２２８キロの強烈なサーブを見舞い先制パンチ。第２ゲームで相手のサービスゲームを破り、好調の滑り出しだった。「とても流れは良かった」。

しかし、相手のロジェバセランは、大会で２度の優勝を誇る。ペアのニスも、ツアーで７度のダブルス優勝を飾る両者ともにダブルス専門家だ。すぐに追いつかれ逆転を許した。柚木は「相手のリターン力が良かった。そこを止めていけなかった僕のボレー力がなかった」と悔やんだ。

柚木は、過去、ツアー下部大会では３大会で優勝の経験があるが、ツアー本戦では３大会出て、１勝もできていなかった。「（ツアーでは）来るチャンスの回数が少ない。スキをなくすようなプレーをしたい」。

今回の活躍で、ダブルスの世界ランキングはトップ１００入りが確定だ。「差は大きいとは思っていない。（今回で）勝てるんだという意味では自信になっている」。ダブルスに集中する専門家になり、世界での上位進出を目指す。