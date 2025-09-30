３０日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前営業日比２０．２５ポイント（０．５２％）高の３８８２．７８ポイントと続伸した。

中国の政策に対する期待感が相場を支える流れ。中国共産党は２９日の中央政治局会議で、第２０期中央委員会第４回全体会議（４中全会）を１０月２０〜２３日に北京で開くことを決めた。今回の会議では次期５カ年計画（２０２６〜３０年）について話し合う。そのほか、国家発展改革委員会の李超・報道官は２９日、金融によって実体経済を支え、効果的に投資を拡大するために、５０００億人民元（約１０兆４５００億円）規模の新たな「政策的金融ツール」を導入する方針を明らかにした。また官民が朝方公表した９月の中国製造業ＰＭＩは、いずれも市場予測を上回る内容となり、投資家のセンチメントを下支えしたとみられる。

ただ、上値は限定的。中国ではあす１０月１日、国慶節・中秋節の大型連休がスタートする。本土市場は１〜８日が休場となるため、ポジション調整の売りが入り、指数の上値を抑える場面も見られた。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、航空関連株の上げが目立つ。江西洪都航空工業（６００３１６／ＳＨ）が７．０％高、中国航発動力（６００８９３／ＳＨ）が４．５％高、中国航発航空科技（６００３９１／ＳＨ）が６．２％高、中国東方紅衛星（６００１１８／ＳＨ）が３．４％高で引けた。

非鉄金属株も高い。江西銅業（６００３６２／ＳＨ）がストップ高。北方希土（集団）高科技（６００１１１／ＳＨ）が３．５％、広晟有色金属（６００２５９／ＳＨ）が２．０％ずつ上昇した。そのほかセラミックス株、発電設備株、ガラス株も買われた。

半面、金融株はさえない。中国人寿保険（６０１６２８／ＳＨ）が０．１％安、東方証券（６００９５８／ＳＨ）が０．２％安、中国銀行（６０１９８８／ＳＨ）が０．４％安で引けた。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が０．３２ポイント（０．１２％）高の２６１．４５ポイント、深センＢ株指数が１０．２２ポイント（０．７５％）安の１３５１．０２ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）