タレントの中川翔子が30日、双子の男の子を出産したことを報告しました。

【映像】中川翔子と生まれた双子

中川は9月30日、自身のInstagramで「9：30頃に無事、元気な双子を出産しました！母子共に健康です！2人とも2600g超え！産声もしっかりしてました。小さな、力強い命たちを人生かけて守っていきたいと心から思います。二人ともギュッと指を、握ってくれました 可愛すぎる、、！名前を呼べるしあわせ大好きだよ」とつづり、双子を抱く親子ショットを公開しました。

この投稿に歌手の相川七瀬が「しょこたん、おめでとう！！双子たち可愛い」、タレントの加藤綾菜が「可愛い。おめでとう御座います」と祝福しています。

ファンからも「ステキなお写真 ゆっくり休んでくださいね」「可愛い双子ちゃんのお顔が見れてうれしい可愛いっ！」などのコメントが寄せられています。

中川は2023年4月、一般男性との結婚を発表し2025年5月に妊娠を報告しています。妊娠後は日々、大きくなるおなかを投稿し、双子と出会える日を心待ちにする様子を見せていました。（『ABEMA NEWS』より）