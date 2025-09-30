声優の花澤香菜（36）が30日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にレギュラーメンバーとして生出演。幸せ全開の夫婦との共演に「マスター、強いお酒をください」と嘆く場面があった。

この日は「格闘家夫婦の生活告白」として結婚19年目のおしどり夫婦、元K―1世界王者でタレントの魔裟斗、妻でタレント・女優の矢沢心夫妻、今年7月に結婚したばかりのK―1元3階級制覇王者の格闘家・武尊、タレントの川口葵夫妻が出演した。

2組の夫婦を対象し、妻が思っていることを夫が当てる「以心伝心クイズ」を実施。「旦那様と結婚して良かったところは？」という質問にも挑戦した。

魔裟斗が矢沢の回答を「私には優しい」と予想する中、矢沢は「安心できないハラハラ感」と回答。スタジオから「ええー！全然違う！」と声が上がる中、矢沢は「全く安心できないんですよ。こうやって体も鍛えてるし、常に“魔裟斗です”ってかっこ良さっていうのを自分で努力して鍛えて、常に手に入れてるので、そういった意味で、外でもそうですけど、私にも厳しいですし、外に行っても家にいても常に安心できない、自分も磨いてなきゃいけない。とか、そういういろんな意味のハラハラ感」と説明。

「優しさ」については2番目だといい、「自分磨きができますから。やっぱこのハラハラとか、安心できないとか、ドキドキとか、そういう欲求って、やっぱり自分に何かを課さないとできない。だからだらけちゃう。で、だらけちゃうと、やっぱり自分の中でもピシッとしなくなるし、私はこういうお仕事させてもらっているんで、特にだらーってしたら良くないなっていう部分でも、安心させてもらえない、このハラハラ感が、自分のことを鍛えられる」と話した。

これを聞いていた、先日離婚を発表したかりの花澤が「もう結構、致死量の幸せを浴びて…マスター、強いお酒をください」と助けを求める場面も。

ハライチの2人が「大丈夫、大丈夫」となだめる中、澤部佑は「確かに振りづらいなみたいのはあってけど…」とぶっちゃけ。

花澤も「絶対そうですよね。絶対私に回ってこないんだもん」と不満をもらすと、澤部は「わかった。落ち着いて」。岩井勇気も「前に出てこないで！CM中、多めに話しかけたでしょ！」となだめて笑わせた。

花澤は14日に自身のSNSで「関係者の皆様、並びにいつも応援下さっている皆様へ」として、「私事で大変恐縮ではございますが、この度私たち夫婦は、話し合いを重ねた結果、離婚しましたことを、ご報告致します」と小野との連名で離婚したことを発表。発表直後の16日にも同番組に出演し、出演者から離婚をイジられる場面もあった。