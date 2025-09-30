【FIFA U-20 ワールドカップ チリ 2025】U-20日本代表 2−0 U-20エジプト代表（日本時間9月28日／エスタディオ・ナシオナル・フリオ・マルティネス・プラダノス）

【映像】危険な接触→悶絶の一部始終

RB大宮アルディージャに所属するU-20日本代表のDF市原吏音が、的確なカバーリング後に相手スライディングを食らって悶絶。キャプテンを襲った危険な接触に、ファンからは悲鳴が上がった。

U-20日本代表は日本時間9月28日、U-20ワールドカップのグループA第1戦でU-20エジプト代表と対戦。その45＋3分のことだ。

エジプトのMFセイフ・サファガが、FWセリム・テリーブとのワンツーで日本のCB喜多壱也を釣り出し、空いたボックス内の右に突進してきた。日本としては守備ブロックを崩される形になったが、市原が危険を察知。持ち場を離れてサファガのドリブルコースに身体を投げ出し、突破を阻止することに成功した。

しかし、その際に突っ込んできたサファガのスライディングを食らい、右膝を抑えて倒れ込んでしまった。市原が顔をゆがめて痛む中、実況の原大悟氏は「ちょっと危ないタックルじゃないですか」と反応し、解説の名良橋晃氏は「大丈夫か」と状態を心配。一方で「良いカバーリングで、うまく対応しましたね」と市原の守備自体は称賛した。

このシーンには、日本のサッカーファンも反応。SNSで「市原素晴らしいカバー！」「市原大丈夫か」「あぶねー」「リオンに何てことを！」「市原怪我なくてよかった」などとリアクションしていた。

その後、市原は立ち上がり、タイムアップの笛が鳴るまでプレー。集中した守備に加え、29分にはPKを成功させてチームに先制点をもたらし、大会初戦の勝利に大きく貢献した。なお、日本は10月1日にグループステージ第2節で開催国のチリと対戦する。

（ABEMA de J SPORTS／FIFA U-20 ワールドカップ チリ 2025）

