ベーコンの王道な組み合わせと言えばアレとじゃがいも そうだ！フリカッセ作ろう
日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」
今回は「きのこ」をテーマに、秋においしい“きのこ”を使ったレシピを西洋料理のプロ・大西章仁 先生（辻調理師専門学校）に教わる。
今日のお悩みは「山が色とりどりの錦をまとう季節。風の匂いにふと足を止めることが増えました。きのこを食べて秋を感じませう」。というもの
そこで、きのこを使った３品「鮭のきのこみぞれ」「海老ときのこのスープ」「きのことジャガイモのフリカッセ」を提案する。この中から調理するのは、「もう一回食べたくなる味！」とDAIGOもハマったこの１品！
「きのことジャガイモのフリカッセ」
＜材料（２人分）＞
マッシュルーム 100g
エリンギ 100g
じゃがいも 150g
ベーコン（かたまり） 50g
にんにく（みじん切り） 小さじ1/3
白ワイン 50ml
ブイヨン 100ml
生クリーム 50ml
イタリアンパセリ（みじん切り） 小さじ１
塩 適量
こしょう 適量
バージンオリーブ油 大さじ１
＜作り方＞
① じゃがいもは皮をむいて1.5cm角に切り、マッシュルームは半分に切り、エリンギは一口大に切り、ベーコンは５mm角の棒状に切る。
② 耐熱ボウルにじゃがいも、水大さじ１を入れてラップをし、600Wの電子レンジで２分加熱する。
③ フライパンにバージンオリーブ油、ベーコンを入れて中火で炒め、マッシュルーム、エリンギを加えて炒め、じゃがいも、にんにくのみじん切り、塩小さじ1/2、こしょうを加えて中火で炒める。
④ きのことじゃがいもに薄く焼き色がついたら白ワインを加えてアルコール分をとばし、ブイヨンを加えて中火で３分火を通す。
⑤ ④に生クリームを加えて１分煮て、塩、こしょうで味を調え、器に盛ってイタリアンパセリのみじん切りをふる。
DAIGO「マッシュルームにじゃがいも、ベーコンの王道の組み合わせがすばらしいですね。パスタのカルボナーラソースみたいなクリーミーな味で、すごくおいしい！短い時間で作ったとは思えないです。きのこ好きのうちの子たちにも作ってあげたいな」
