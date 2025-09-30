東京・表参道の美容室で、女性客を店のトイレに連れ込み、わいせつな行為をしたとして、美容師の男が逮捕されました。その卑劣な犯行の手口とは。

藤井容疑者

「こんにちは、お待たせしました。家でも髪の毛の勉強したり、趣味が美容師なので」

てきぱきとカラー剤を塗りながら、“美容師”という職業への想いを熱く語る男。美容室「ELTE」の経営者・藤井庄吾容疑者（33）です。

美容室の「激戦区」といわれる東京・表参道に店舗をかまえていた藤井容疑者。

藤井容疑者のSNS

「ELTE OMOTESANDO 代表取締役CEO」

「毎月200名以上の方を担当」

多くの女性の髪を施術していたといいますが…

報告

「警視庁の捜査員が藤井容疑者が経営する美容室に入っていきました」

きのう、警視庁は美容室を家宅捜索。すると、小走りで出てきた藤井容疑者。

藤井容疑者

「ビル自体でなにか問題があったようで、うちも協力している状態」

家宅捜索についてこう話していたおよそ3時間後…

報告

「不同意わいせつで逮捕された男が警察署から出てきました」

今年4月、店内で20代の女性客にわいせつな行為をしたとして、警視庁に逮捕されました。卑劣な犯行の手口とは。

警視庁によりますと、藤井容疑者は施術後に女性客の写真を撮影すると、突然…

藤井容疑者

「トイレの方にいいですか」

店内のトイレに入るように誘導。女性は疑問に思いながらもトイレに入ると、藤井容疑者も中に、鍵を閉めたといいます。すると…

藤井容疑者

「いいシャンプーあげるし、きょうの料金もいらないです。あなたにしか頼めないんです」

女性の手首をつかんで無理やり自身の下半身を触らせたとみられています。

この美容室を定期的に利用していたという女性は…

藤井容疑者の店を利用（20代）

「店内がガヤガヤしていることがほとんどなくて、（施術が）結構マンツーマンなところで、アシスタントとも接することもほとんどない。（客が）1人の時もあります」

藤井容疑者は2人きりのタイミングを狙って、犯行におよんでいたのでしょうか。

警視庁は藤井容疑者の認否を明らかにしていませんが、同様の被害の相談が複数寄せられているということで余罪を調べています。