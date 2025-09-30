　30日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は9640枚だった。うちプットの出来高が5624枚と、コールの4016枚を上回った。プットの出来高トップは4万3000円の468枚（5円高180円）。コールの出来高トップは4万7000円の845枚（30円安75円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 2　　　 0　　　 1　　53000　
　 106　　　 0　　　 2　　51500　
　　 5　　　-2　　　 2　　51000　
　　13　　　-3　　　 3　　50500　
　 202　　　-1　　　 5　　50000　
　　16　　　-2　　　 7　　49500　
　 268　　　-1　　　11　　49000　
　 112　　　-4　　　17　　48500　
　 620　　　-9　　　26　　48000　
　　87　　　-6　　　33　　47750　
　　32　　 -10　　　39　　47625　
　 260　　 -15　　　43　　47500　
　　31　　 -14　　　50　　47375　
　　77　　 -12　　　61　　47250　
　　82　　 -22　　　65　　47125　
　 845　　 -30　　　75　　47000　
　　47　　 -19　　　86　　46875　
　　53　　 -25　　 105　　46750　
　　17　　　-5　　 145　　46625　
　 211　　 -50　　 130　　46500　
　　24　　 -40　　 155　　46375　
　　70　　 -55　　 170　　46250　
　　28　　 -35　　 195　　46125　
　 372　　 -75　　 225　　46000　　1190 　　-130　　　 1　
　　 2　　 -50　　 240　　45875　　1185 　　　　　　　 5　
　　22　　 -75　　 305　　45750　　1090 　　 -35　　　 1　
　　 3　　　+5　　 410　　45625　　 935 　　　　　　　 1　
　 131　　-100　　 375　　45500　　 975 　　 +80　　　11　
　　43　　 -40　　 435　　45375　　 850 　　 -95　　　 1　
　　30　　-105　　 470　　45250　　 785 　　 -25　　　 4　
　　14　　 -65　　 530　　45125　　 650 　　-120　　　42　
　 142　　-125　　 585　　45000　　 705 　　 +70　　 157　
　　　　　　　　　　　　　44875　　 600 　　　-5　　　 7　
　　 7　　 +40　　 830　　44750　　 570 　　 +30　　　32　
　　　　　　　　　　　　　44625　　 540 　　 +25　　　11　
　　 5　　 -55　　 925　　44500　　 495 　　 -10　　 178　
　　　　　　　　　　　　　44375　　 390 　　-100　　　 3　
　　 6　　-140　　1100　　44250　　 370 　　 -20　　　33　
　　　　　　　　　　　　　44125　　 355 　　 -15　　　27　
　　29　　 -40　　1290　　44000　　 350 　　 +15　　 348　
　　　　　　　　　　　　　43875　　 340 　　 +30　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　43750　　 255 　　 -50　　　25　
　　　　　　　　　　　　　43625　　 230 　　 -45　　　 6　
　　 1　　 +10　　1785　　43500　　 255 　　 +15　　 157　
　　　　　　　　　　　　　43375　　 215 　　　-5　　　24　
　　　　　　　　　　　　　43250　　 195 　　 -10　　　61　
　　　　　　　　　　　　　43125　　 200 　　 +10　　　94　
　　　　　　　　　　　　　43000　　 180 　　　+5　　 468　
　　　　　　　　　　　　　42875　　 150 　　 -30　　　14　
　　　　　　　　　　　　　42750　　 145 　　　-5　　　37　
　　　　　　　　　　　　　42625　　 135 　　 -10　　　87　
　　　　　　　　　　　　　42500　　 135 　　　+5　　 131　