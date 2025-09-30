日経225オプション10月限（30日日中） 4万7000円コールが出来高最多845枚
30日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は9640枚だった。うちプットの出来高が5624枚と、コールの4016枚を上回った。プットの出来高トップは4万3000円の468枚（5円高180円）。コールの出来高トップは4万7000円の845枚（30円安75円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
2 0 1 53000
106 0 2 51500
5 -2 2 51000
13 -3 3 50500
202 -1 5 50000
16 -2 7 49500
268 -1 11 49000
112 -4 17 48500
620 -9 26 48000
87 -6 33 47750
32 -10 39 47625
260 -15 43 47500
31 -14 50 47375
77 -12 61 47250
82 -22 65 47125
845 -30 75 47000
47 -19 86 46875
53 -25 105 46750
17 -5 145 46625
211 -50 130 46500
24 -40 155 46375
70 -55 170 46250
28 -35 195 46125
372 -75 225 46000 1190 -130 1
2 -50 240 45875 1185 5
22 -75 305 45750 1090 -35 1
3 +5 410 45625 935 1
131 -100 375 45500 975 +80 11
43 -40 435 45375 850 -95 1
30 -105 470 45250 785 -25 4
14 -65 530 45125 650 -120 42
142 -125 585 45000 705 +70 157
44875 600 -5 7
7 +40 830 44750 570 +30 32
44625 540 +25 11
5 -55 925 44500 495 -10 178
44375 390 -100 3
6 -140 1100 44250 370 -20 33
44125 355 -15 27
29 -40 1290 44000 350 +15 348
43875 340 +30 2
43750 255 -50 25
43625 230 -45 6
1 +10 1785 43500 255 +15 157
43375 215 -5 24
43250 195 -10 61
43125 200 +10 94
43000 180 +5 468
42875 150 -30 14
42750 145 -5 37
42625 135 -10 87
42500 135 +5 131
