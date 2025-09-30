日経225オプション11月限（30日日中） 3万9000円プットが出来高最多134枚
30日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2860枚だった。うちプットの出来高が2088枚と、コールの772枚を上回った。プットの出来高トップは3万9000円の134枚（25円安170円）。コールの出来高トップは5万円の121枚（13円安80円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 0 2 57000
1 0 5 55000
3 0 9 54000
5 -1 11 53500
32 -3 13 53000
16 -1 20 52500
41 -5 25 52000
22 -1 36 51500
41 -7 43 51000
46 -9 59 50500
121 -13 80 50000
11 -15 110 49500
26 -25 145 49000
99 -20 200 48500
84 -30 280 48000
10 -15 325 47750
16 -25 370 47500
5 405 47375
5 -35 435 47250
5 -15 480 47125
20 -50 475 47000
67 -70 540 46750
2 590 46625
11 +30 685 46500
2 685 46375
2 -40 775 46125
24 -15 815 46000
1 855 45875
6 910 45750 1670 5
2 965 45625
5 -50 1040 45500 1590 0 1
1 1080 45375
5 1160 45250
22 +5 1290 45000 1305 +25 14
44875 1225 -50 1
7 1450 44750 1265 +50 1
44500 1070 -5 7
44375 1080 +40 1
44000 940 +40 20
4 2125 43750 815 4
1 -130 2120 43500 760 0 1
43250 690 2
43125 635 1
43000 650 -5 81
42875 620 -35 1
42750 565 -25 5
42625 550 -25 5
42500 515 -30 68
42375 485 -50 3
42250 470 12
42125 460 -45 4
42000 455 -20 65
41875 425 7
41750 455 3
41625 390 4
