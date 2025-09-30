　30日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2860枚だった。うちプットの出来高が2088枚と、コールの772枚を上回った。プットの出来高トップは3万9000円の134枚（25円安170円）。コールの出来高トップは5万円の121枚（13円安80円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　　 0　　　 2　　57000　
　　 1　　　 0　　　 5　　55000　
　　 3　　　 0　　　 9　　54000　
　　 5　　　-1　　　11　　53500　
　　32　　　-3　　　13　　53000　
　　16　　　-1　　　20　　52500　
　　41　　　-5　　　25　　52000　
　　22　　　-1　　　36　　51500　
　　41　　　-7　　　43　　51000　
　　46　　　-9　　　59　　50500　
　 121　　 -13　　　80　　50000　
　　11　　 -15　　 110　　49500　
　　26　　 -25　　 145　　49000　
　　99　　 -20　　 200　　48500　
　　84　　 -30　　 280　　48000　
　　10　　 -15　　 325　　47750　
　　16　　 -25　　 370　　47500　
　　 5　　　　　　 405　　47375　
　　 5　　 -35　　 435　　47250　
　　 5　　 -15　　 480　　47125　
　　20　　 -50　　 475　　47000　
　　67　　 -70　　 540　　46750　
　　 2　　　　　　 590　　46625　
　　11　　 +30　　 685　　46500　
　　 2　　　　　　 685　　46375　
　　 2　　 -40　　 775　　46125　
　　24　　 -15　　 815　　46000　
　　 1　　　　　　 855　　45875　
　　 6　　　　　　 910　　45750　　1670 　　　　　　　 5　
　　 2　　　　　　 965　　45625　
　　 5　　 -50　　1040　　45500　　1590 　　　 0　　　 1　
　　 1　　　　　　1080　　45375　
　　 5　　　　　　1160　　45250　
　　22　　　+5　　1290　　45000　　1305 　　 +25　　　14　
　　　　　　　　　　　　　44875　　1225 　　 -50　　　 1　
　　 7　　　　　　1450　　44750　　1265 　　 +50　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　44500　　1070 　　　-5　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　44375　　1080 　　 +40　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　44000　　 940 　　 +40　　　20　
　　 4　　　　　　2125　　43750　　 815 　　　　　　　 4　
　　 1　　-130　　2120　　43500　　 760 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　43250　　 690 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　43125　　 635 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　43000　　 650 　　　-5　　　81　
　　　　　　　　　　　　　42875　　 620 　　 -35　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　42750　　 565 　　 -25　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　42625　　 550 　　 -25　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　42500　　 515 　　 -30　　　68　
　　　　　　　　　　　　　42375　　 485 　　 -50　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　42250　　 470 　　　　　　　12　
　　　　　　　　　　　　　42125　　 460 　　 -45　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　42000　　 455 　　 -20　　　65　
　　　　　　　　　　　　　41875　　 425 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　41750　　 455 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　41625　　 390 　　　　　　　 4　