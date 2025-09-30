日経225オプション12月限（30日日中） 3万3250円プットが出来高最多113枚
30日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は389枚だった。うちプットの出来高が338枚と、コールの51枚を上回った。プットの出来高トップは3万3250円の113枚（変わらず105円）。コールの出来高トップは6万円の31枚（2円安2円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
31 -2 2 60000
2 -1 19 55000
1 79 52000
4 130 51000
1 165 50500
4 -35 195 50000
1 1135 46000
5 1440 45500
42375 765 -35 1
42000 665 -35 2
39000 300 -20 20
38000 245 -10 50
37000 230 +30 1
36000 165 -10 22
35000 135 32
34500 130 1
34000 115 3
2 11375 33750
33500 115 20
33250 105 0 113
32000 85 1
30000 61 -9 3
26000 33 +5 1
23000 19 5
20000 12 0 31
19000 10 2
17000 6 -2 26
10000 3 0 4
株探ニュース
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
31 -2 2 60000
2 -1 19 55000
1 79 52000
4 130 51000
1 165 50500
4 -35 195 50000
1 1135 46000
5 1440 45500
42375 765 -35 1
42000 665 -35 2
39000 300 -20 20
38000 245 -10 50
37000 230 +30 1
36000 165 -10 22
35000 135 32
34500 130 1
34000 115 3
2 11375 33750
33500 115 20
33250 105 0 113
32000 85 1
30000 61 -9 3
26000 33 +5 1
23000 19 5
20000 12 0 31
19000 10 2
17000 6 -2 26
10000 3 0 4
株探ニュース