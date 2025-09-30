　30日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は389枚だった。うちプットの出来高が338枚と、コールの51枚を上回った。プットの出来高トップは3万3250円の113枚（変わらず105円）。コールの出来高トップは6万円の31枚（2円安2円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　31　　　-2　　　 2　　60000　
　　 2　　　-1　　　19　　55000　
　　 1　　　　　　　79　　52000　
　　 4　　　　　　 130　　51000　
　　 1　　　　　　 165　　50500　
　　 4　　 -35　　 195　　50000　
　　 1　　　　　　1135　　46000　
　　 5　　　　　　1440　　45500　
　　　　　　　　　　　　　42375　　 765 　　 -35　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　42000　　 665 　　 -35　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　39000　　 300 　　 -20　　　20　
　　　　　　　　　　　　　38000　　 245 　　 -10　　　50　
　　　　　　　　　　　　　37000　　 230 　　 +30　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　36000　　 165 　　 -10　　　22　
　　　　　　　　　　　　　35000　　 135 　　　　　　　32　
　　　　　　　　　　　　　34500　　 130 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　34000　　 115 　　　　　　　 3　
　　 2　　　　　 11375　　33750　
　　　　　　　　　　　　　33500　　 115 　　　　　　　20　
　　　　　　　　　　　　　33250　　 105 　　　 0　　 113　
　　　　　　　　　　　　　32000　　　85 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　61 　　　-9　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　26000　　　33 　　　+5　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　23000　　　19 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　12 　　　 0　　　31　
　　　　　　　　　　　　　19000　　　10 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　17000　　　 6 　　　-2　　　26　
　　　　　　　　　　　　　10000　　　 3 　　　 0　　　 4　


株探ニュース