『しくじり先生』で異例の展開！人気芸人が櫻坂46メンバー4人中3人から指名され大揉め

9月26日（金）の『しくじり先生 俺みたいになるな!!』では、お笑い研究部の最新企画「櫻坂46はもっともっとバラエティで爪痕を残したい！を考える」が放送された。

圧巻のパフォーマンスで、アーティストとしてトップアイドルに上り詰めた櫻坂46。しかし、彼女たちには「もっとバラエティで爪痕を残せるようになりたい」という願望があるとか。

そんな櫻坂46メンバーが、昨年7月以来、約1年ぶりに「お笑い研究部」に登場。さらなる“バラエティ力”の向上を目指し、前回大反響を巻き起こしたゲーム“神経衰ギャグ”に再び挑むこととなった。

“神経衰ギャグ”は、トランプの神経衰弱の要領で、変わった芸名を持つ芸人の顔と名前を一致させるというゲーム。正解すると指名権を獲得でき、指名されたペアはその芸人の一発ギャグを披露しなければならない。

どんな芸人が出現するのか、どんなギャグをやらされるのかは未知のため、まさに「トーク力」「度胸」「対応力」、そして「運」…あらゆるバラエティ力が試される画期的なゲームだ。

今回、櫻坂46からやって来たのは、井上梨名、大園玲、武元唯衣、山粼天という番組おなじみの4人。

まずは、オードリー・若林正恭、平成ノブシコブシ・吉村崇、ハライチ・澤部佑、アルコ＆ピースとのチーム決めを行ったが、吉村を希望した武元以外の3人が澤部を指名するという異例の展開に。

前回、このゲームで大園と組んだ若林は「前、俺と組んだよね？なんで若林をカットしたの？」「俺、大園と絶対やりたくない！」とペア候補から外されて憤慨。

モメにモメながらも、山粼×若林、武元×吉村、井上×澤部、大園×アルコ＆ピースという組み合わせに決定した。

◆クセ強すぎ芸人の一発ギャグに全力で挑戦！

そしていよいよゲーム開始。最初にカードを引いた武元×吉村ペアは失敗だったが、続く井上×澤部ペアが“ちゃーはん天野（甘味処）”の顔写真と名前のカードを見事引き当てるミラクルを達成する。

井上の指名により、武元×吉村ペアがちゃーはん天野の「尋常じゃないよ！尋常じゃないよ！」というギャグに挑むことに。

打ち合わせもそこそこにステージに立った武元×吉村ペアは、すべてアドリブでつなげていく方針。

すると武元が「尋常じゃないよ！尋常じゃないよ！このアイドル、すっごく低いリンボーダンスできるんだよ！」という吉村の無茶ブリにこたえて、全力でリンボーダンスをやってのけた。

次に吉村が“尋常じゃない変顔”を見せてネタは終了かと思いきや、吉村が「尋常じゃないよ、このアイドル！すっげぇおもしろい単語、叫ぶらしいよ！」とさらなるアドリブを放ったため、武元も動揺する。

一瞬、戸惑いの表情を浮かべたものの、意を決して渾身の絶叫を披露した武元。その思い切りのよさとワードセンスに、一同から「素晴らしい！」の声が飛んでいた。